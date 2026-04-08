La explicación que da Identificación Civil por la “saturación de agenda” para pasaportes y cédulas

La Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) emitió un comunicado en las últimas horas en el que explicó a qué se debe la "actual saturación de la agenda" para trámites como la renovación u obtención de cédulas y pasaportes. Ya en 2025 diversos usuarios habían reportado inconvenientes y demoras para conseguir turno, ya sea por teléfono, por la página web o por redes de cobranza, situación que en algunos casos se mantiene hasta hoy.

El pasado noviembre El País informó de largas filas y demoras para tramitar la cédula de identidad. El problema, según las fuentes consultadas, radicaba en el nuevo software que comenzó a implementarse en 2024. Se trata del Sistema Único Integral de Identificación de Personas (SUIIP), que a largo plazo busca optimizar los tiempos de atención y que en 2025 llegó a la oficina central de Montevideo y requirió de la adaptación de los funcionarios. Además, el sistema ha tenido algunas caídas.

En el comunicado emitido recientemente la DNIC afirmó que hay un "aumento histórico" de la demanda de documentos de viaje y de identidad y que en este contexto se busca "reducir tiempos de espera".

Las tres razones que explicarían las demoras para renovar la cédula y el pasaporte

"La actual saturación de la agenda responde a tres factores clave", dice el comunicado, que añade en primer término: "De acuerdo a Ley de Presupuesto N° 19.355 del 30/12/2015, la que establece que los pasaportes tendrán una validez de 10 años a partir de la vigencia de la presente ley, es que desde enero 2026 se están produciendo sus efectos, con su correlato en el incremento de agenda".

En segundo lugar, se habla de un "incremento en el número de documentos para no nacionales (migrantes)". "El año pasado se alcanzó la cifra histórica de casi 30.000 ciudadanos extranjeros documentados. En este sentido, las autoridades explicaron que su tramitación insume más tiempo, ya que requiere estudio y análisis de documentación habilitante, así como suele implicar múltiples visitas por cambio de categoría migratoria en un mismo período", detalla el escrito.

En cuanto a la transición tecnológica, el comunicado habla de que la implementación del nuevo software remplaza uno "con más de 20 años de antigüedad", lo que "requirió un período de adaptación que redujo temporalmente los cupos de la agenda para garantizar la seguridad del proceso".

Cédula de Identidad. Foto: Estefanía Leal.

Las medidas que adoptó la DNIC para optimizar los tiempos de atención

Por este motivo se está buscando una "optimización de recursos humanos, apertura de nuevas oficinas y una extensión significativa en los horarios de atención al público" para dar respuesta a la demanda.

Entre las medidas adoptadas está la "extensión horaria en las oficinas de atención al público y apertura de nuevas oficinas". Por ejemplo en Montevideo, "la sede central de la calle Rincón pasó a tener una atención ininterrumpida de 11 horas pasando a trabajar en el horario de 07:00 a 18:00". En tanto, la oficina de pasaportes pasó a tener una jornada de diez horas, de 07:00 a 17:00, y las cajas de la DNIC donde se venden audiencias tienen un horario de 07:00 a 16:00.

También se abrió en marzo "una nueva oficina para migrantes, atendiendo a los trámites de documento de identidad que se inician por primera vez". Esta sede, "que atiende a unas 40 personas diarias", está ubicada en el edificio del Ministerio del Interior en Mercedes 1004. Entre los planes de la DNIC también figura abrir una oficina para migrantes en el centro del Mides que está en Ciudad Vieja.

Mientras tanto, la oficina del Géant de Parque Roosevelt "ampliará su horario sumando dos horas más de atención al público", pasando a estar abierta de 08:15 a 16:30.

También "se dispuso la atención al público en jornadas especiales los días sábados" en la sede central de Montevideo, "tanto para la expedición de documento de identidad como de pasaporte".

"Asimismo, se proyecta abrir una nueva oficina en la ciudad de Atlántida en los próximos meses para descomprimir las oficinas de Pando, Géant, Maldonado y San Carlos, de modo de satisfacer a esa zona del este del país que ha aumentado notablemente su demografía".