Para qué sirve colocar un frasco con carbón activado y vinagre en el baño y otros espacios del hogar

En distintos hogares se ha extendido el uso de alternativas caseras para controlar los olores, especialmente entre quienes buscan evitar productos de limpieza con componentes químicos. Una de estas prácticas consiste en combinar carbón activado y vinagre blanco dentro de un mismo recipiente.

El método es sencillo: se coloca carbón activado en un frasco y se cubre con vinagre blanco hasta que quede completamente sumergido. Esta mezcla se utiliza como una opción doméstica para reducir olores en espacios cerrados.

Cómo actúa esta combinación

El carbón activado se caracteriza por su estructura porosa, que le permite retener partículas presentes en el aire. Gracias a esta propiedad, puede absorber olores, gases y humedad, en un proceso similar al que se utiliza en algunos sistemas de filtración.

Por su parte, el vinagre blanco actúa sobre microorganismos como bacterias y hongos, que suelen estar asociados a la generación de malos olores. Además, contribuye a neutralizar ciertos compuestos presentes en el ambiente.

La combinación de ambos elementos se utiliza, entonces, como un recurso para disminuir olores de manera constante en diferentes sectores del hogar.

Carbón activado. Foto: Pixabay

Dónde se suele utilizar

Este método se emplea principalmente en espacios donde los olores tienden a concentrarse. Entre los lugares más habituales se encuentran el baño, la cocina, la heladera y otras áreas cerradas.

También es frecuente ubicar estos frascos cerca del basurero, dentro de zapateros o en lavaderos, donde la acumulación de humedad o residuos puede generar olores persistentes.

Por qué se elige este método

El uso de carbón activado y vinagre blanco está asociado, en muchos casos, a su bajo costo y a la posibilidad de reutilizar envases domésticos, como frascos de conservas o mermeladas. Además, se presenta como una alternativa frente a ambientadores o fragancias artificiales.

Si bien no reemplaza a los productos desinfectantes, este método se utiliza como complemento para el control de olores en el hogar, especialmente en espacios específicos donde se busca mantener el ambiente más neutro.

En base a El Tiempo/GDA