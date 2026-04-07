¿Humedad y malos olores? Por qué mezclar romero con arroz es una gran solución para tu hogar

Conocido por su presencia en la gastronomía mediterránea, el romero ha comenzado a ganar protagonismo en los hogares por sus usos domésticos más allá de la cocina, especialmente en espacios como el dormitorio. El romero es una de las hierbas aromáticas más utilizadas en la cocina tradicional, donde aporta un aroma intenso y un sabor característico a carnes, pescados, arroces y guisos.

Sin embargo, en los últimos años ha cobrado relevancia por sus usos alternativos en el hogar, vinculados al bienestar y al ambiente interior.

Una de las prácticas más extendidas consiste en colocar ramas de romero dentro de un frasco de vidrio y ubicarlo en la habitación. Esta costumbre se asocia con beneficios como la relajación, la mejora del descanso y la creación de una atmósfera limpia y natural.

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El aroma herbal, fresco y ligeramente amaderado del romero es señalado como un factor que favorece la calma mental antes de dormir. Además, se le atribuyen propiedades como neutralizar olores y actuar como repelente natural de insectos, incluyendo mosquitos y polillas.

En comparación con los ambientadores comerciales, el romero ofrece una fragancia natural menos invasiva, lo que ha impulsado su uso en espacios cerrados. También se relaciona con creencias tradicionales que lo vinculan con la claridad mental, la memoria y la protección energética del hogar.

Uso doméstico y recomendaciones

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Para aplicar este método, se recomienda utilizar un frasco limpio y colocar en su interior romero fresco o seco. Algunas prácticas sugieren añadir sal gruesa en el fondo para potenciar sus efectos.

El recipiente debe mantenerse abierto o ligeramente cubierto y ubicarse en lugares como la mesita de noche o una estantería. Se aconseja renovar el contenido cada dos o tres semanas para conservar su eficacia.

También se recomienda evitar colocarlo demasiado cerca de la almohada debido a la intensidad del aroma, así como no utilizar romero húmedo. En ambientes con humedad, puede añadirse arroz, lo que ayuda a absorber la humedad y prevenir la aparición de moho.

Esta combinación de romero y arroz también puede utilizarse en otras áreas del hogar como baños o cocinas, donde suelen concentrarse problemas de humedad y olores. De este modo, se presenta como una alternativa natural a los productos comerciales con componentes químicos. Desde la perspectiva del Feng Shui, el romero es considerado una planta con propiedades purificadoras. Según esta tradición, hervir sus hojas permite liberar su aroma natural y contribuir a la armonización del espacio.