Cómo impacta la llegada del frío en la salud mental y el comportamiento, según la psicología

Con la llegada de las bajas temperaturas, no solo cambian las rutinas y la forma de habitar los espacios: también puede modificarse el estado de ánimo. Días más cortos, menos luz natural y una mayor tendencia al encierro configuran un escenario que, para muchas personas, impacta en el bienestar emocional.

Desde la psicología, se reconoce que el clima y las estaciones influyen en cómo nos sentimos. Uno de los factores más relevantes es la reducción de la exposición a la luz solar, que puede alterar ritmos biológicos como el sueño y afectar la regulación de neurotransmisores vinculados al ánimo.

En este contexto, algunas personas experimentan lo que se conoce como trastorno afectivo estacional, una forma de depresión que aparece en los meses más fríos. Sus síntomas pueden incluir cansancio persistente, desmotivación, cambios en el apetito, dificultad para concentrarse y una sensación general de tristeza. Aunque no todos llegan a este nivel, sí es frecuente notar una baja en la energía o en las ganas de socializar.

El frío también incide en los hábitos cotidianos. Las actividades al aire libre disminuyen, se reducen los encuentros sociales y aumenta el tiempo en espacios cerrados. Este cambio puede favorecer el aislamiento y reforzar pensamientos negativos, especialmente en personas que ya atraviesan situaciones de estrés o vulnerabilidad emocional.

Mujer abrigada en invierno. Foto: Freepik.

A esto se suma un aspecto menos visible, pero igualmente importante: el cuerpo y la mente están profundamente conectados. La falta de movimiento, una alimentación más desordenada o la alteración del sueño —más comunes en esta época— pueden impactar directamente en el estado emocional.

Sin embargo, hay estrategias que ayudan a mitigar estos efectos. Mantener cierta exposición a la luz natural, aunque sea por períodos breves, puede marcar una diferencia. También lo es sostener rutinas: horarios de sueño regulares, momentos de actividad física —aunque sea en interiores— y espacios de contacto social.

Pareja y su mascota se calientan las manos en un aparato de calefacción Foto: Freepik

Desde la psicología, se destaca la importancia de no desatender las señales. Si el malestar se intensifica o se prolonga en el tiempo, buscar apoyo profesional puede ser clave para comprender qué está pasando y cómo abordarlo.

El frío, entonces, no afecta a todos de la misma manera, pero sí invita a prestar atención. Reconocer cómo incide en el ánimo y adaptar los hábitos puede ser una forma de atravesarlo con mayor equilibrio. Porque, aunque el clima no se pueda cambiar, la forma de transitarlo sí puede transformarse.