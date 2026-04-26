¿La lluvia nos cambia? Qué le pasa realmente a tu cerebro y a tus emociones cuando el día está gris

La lluvia no solo modifica el paisaje: también puede influir en cómo se siente el cuerpo y la mente. Aunque suele percibirse como un fenómeno climático, investigaciones recopiladas por BBC Future sugieren que su impacto alcanza procesos sensoriales, emocionales e incluso fisiológicos. Desde cambios en la calidad del aire hasta estímulos que activan la memoria, la evidencia indica que un día lluvioso puede generar respuestas más complejas de lo que parece a simple vista.

Uno de los efectos más estudiados tiene que ver con la liberación de iones negativos. Cuando las gotas chocan entre sí o contra superficies, se generan estas partículas en el ambiente, que han sido asociadas —aunque no de forma concluyente— con mejoras en el estado de ánimo y sensaciones de bienestar.

A esto se suma otro fenómeno más tangible: la limpieza del aire. La lluvia arrastra polvo, bacterias y alérgenos en suspensión, lo que puede traducirse en una atmósfera más limpia y, en algunos casos, en una respiración más cómoda tras el aguacero.

El olor que activa recuerdos

Uno de los rasgos más reconocibles de la lluvia es su aroma. Este olor, conocido como petricor, se produce cuando el agua libera compuestos acumulados en el suelo. Desde el punto de vista neurológico, este estímulo tiene un efecto particular: el olfato está estrechamente vinculado con áreas cerebrales relacionadas con la memoria y las emociones. Por eso, el petricor puede evocar recuerdos intensos o generar una sensación de calma casi inmediata.

Día de lluvia en el centro de Montevideo. Foto: Estefanía Leal.

El componente auditivo también juega un papel clave. El sonido constante de la lluvia funciona como un ruido uniforme que puede ayudar a bloquear estímulos más abruptos o molestos. Algunos estudios lo asocian con la activación del sistema nervioso parasimpático, responsable de funciones de relajación. Este proceso puede contribuir a reducir el estrés y favorecer estados de descanso o concentración.

Aunque varios de estos mecanismos siguen en estudio, el conjunto de evidencias apunta a que la lluvia no solo transforma el entorno físico, sino también la experiencia sensorial de quienes la perciben. En ese cruce entre ambiente y percepción, un día lluvioso puede convertirse en algo más que un cambio de clima: un estímulo que influye, de distintas maneras, en el bienestar cotidiano.

Con base en El Tiempo/GDA