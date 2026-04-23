Estudio prueba que leer alarga la vida: títulos recomendados de bienestar y salud en este Día Mundial del Libro

Leer libros no solo estimula la mente, sino que podría estar asociado a una vida más larga. Así lo indica el estudio Un capítulo al día: la relación entre la lectura de libros y la longevidad, publicado en la revista académica Social Science & Medicine. El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor —celebrado cada 23 de abril—, es una oportunidad para repasar los beneficios de la lectura y conocer algunos recomendados.

Uno de los motivos expuestos en la investigación es que los libros promueven lo que se conoce como “lectura profunda”: un proceso lento e inmersivo que implica conectar ideas, reflexionar sobre el contenido y trasladarlo al mundo cotidiano. Este tipo de ejercicio cognitivo fortalece habilidades como el vocabulario, el razonamiento, la concentración y el pensamiento crítico.

Pero el impacto no es solo intelectual. Según el estudio, los libros también favorecen la empatía, la percepción social y la inteligencia emocional. Estos procesos, a su vez, pueden derivar en mejores hábitos de salud y en una reducción del estrés, factores clave para el bienestar general.

Los resultados son concretos: quienes leían alrededor de 30 minutos al día —equivalente a un capítulo— mostraron una ventaja de supervivencia frente a quienes no leían. Incluso, durante los 12 años de seguimiento, los lectores presentaron una reducción del 20 % en el riesgo de mortalidad. La lectura, en este sentido, se posiciona como una herramienta eficaz para alcanzar una mejor calidad y expectativa de vida.

Joven lee un libro en una biblioteca. Foto: Freepik.

Libros de salud y bienestar

Para quienes buscan integrar el bienestar en su vida cotidiana, hay títulos que abordan desde la salud emocional hasta los cambios de hábitos. El primer recomendado está dirigido a los niños con la colección de cuentos infantiles Cuidarse es quererse, disponible en coleccionables.elpais.com.uy. Se desarrolló junto a la Asociación Casa Ronald McDonald® y Editorial Planeta, a beneficio de las Casas Ronald del Hospital Pereira Rossell y del Hospital de Tacuarembó.

A su vez, Librería Pocho destaca títulos que invitan a la reflexión y al cambio. Este dolor no es mío, de Mark Wolynn, explora el impacto de los traumas familiares heredados; Es fácil dejar de fumar si sabes cómo, de Allen Carr, propone un método accesible para abandonar el tabaco; y Hábitos atómicos, de James Clear, ofrece herramientas basadas en evidencia para transformar conductas cotidianas.

Por su parte, la Librería Feltrinelli recomienda Medicina cuerpo mente alma: un nuevo campo para la salud, de Nadia Giraudo, que recorre las terapias alternativas desde una mirada médica actual; Vida low tox, de Alexx Stuart, centrado en la reducción de tóxicos presentes en el hogar, la comida, el cuerpo y la mente; y Los secretos eternos de la salud, de Andreas Moritz, que reflexiona sobre la salud y la enfermedad desde un enfoque natural.

Hombre leyendo un libro. Foto: Freepik.

Para la Librería Mundos Invisibles, lo psicológico, el cuerpo y la dimensión espiritual están profundamente vinculados. Por eso, comparte estos títulos: Cuando el cuerpo dice no, de Gabor Maté, que explora la relación entre el estrés, las emociones y la enfermedad; Aceptación radical, de Tara Brach, que combina psicología y meditación para relacionarnos con la experiencia desde la presencia y la compasión; y El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, un clásico que muestra cómo, incluso en las circunstancias más extremas, el ser humano puede encontrar sentido como sostén interior.

Por último, Bookshop mencionó los libros Regula tu estrés, encuentra tu equilibrio, de la doctora Valentina Stamati, una guía para reducir los síntomas del estrés crónico y escuchar el propio cuerpo; Cuidate para crecer, de Ana Pérez, sobre cómo desarrollar la autoestima; y Tu poder eres tú, de Ana Delisante, una obra creada para aquellos que quieren destacarse, hacerse visibles y ocupar con seguridad su lugar en el mundo profesional.

En un mundo atravesado por la inmediatez, leer puede parecer una pérdida de tiempo. Sin embargo, la evidencia sugiere lo contrario: abrir un libro no solo amplía horizontes, sino que también puede darnos más tiempo para vivir con salud —y para leer más libros. Sobre todo, si elegimos libros vinculados al bienestar físico, emocional o espiritual.