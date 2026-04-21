¿Es bueno extrañar a nuestra pareja? Cómo diferenciar el amor del apego ansioso, según la psicología

Extrañar a alguien que queremos es, en principio, una experiencia profundamente humana. Aparece cuando hay distancia —física o emocional— y suele estar asociada al vínculo, al afecto y al deseo de encuentro. Sin embargo, no todo extrañar es igual: mientras en algunos casos fortalece la relación, en otros puede volverse una señal de malestar interno. La clave, según la psicología, está en diferenciar el amor del apego ansioso.

Los vínculos afectivos se construyen a partir de patrones emocionales que se desarrollan a lo largo de la vida. En ese marco, extrañar puede ser una expresión saludable del apego cuando implica reconocer la importancia del otro sin perder la propia estabilidad.

En relaciones con un apego más seguro, la distancia no se vive como una amenaza, sino como una pausa dentro de un vínculo que se percibe estable. Extrañar, en este contexto, puede incluso tener efectos positivos: refuerza el deseo, permite valorar la presencia del otro y favorece la autonomía individual. Hay espacio para la vida propia, para los proyectos personales y para sostener la conexión sin necesidad de contacto constante.

Hombre triste sostiene un corazón de papel. Foto: Freepik.

Además, esta forma de extrañar suele ir acompañada de emociones reguladas. Puede haber nostalgia o ganas de reencontrarse, pero no una sensación persistente de angustia. La persona confía en el vínculo, en el afecto del otro y en la continuidad de la relación.

El problema aparece cuando el extrañar deja de ser una experiencia puntual y se convierte en una necesidad constante. En el llamado apego ansioso, la distancia activa inseguridad: surgen pensamientos reiterativos, miedo al abandono, necesidad de confirmación y una fuerte dependencia emocional. En estos casos, no se extraña tanto a la persona como a la tranquilidad que su presencia garantiza.

Desde esta perspectiva, el malestar no proviene solo de la ausencia, sino de la interpretación que se hace de ella. La falta de respuesta a un mensaje, por ejemplo, puede vivirse como desinterés o rechazo, incluso sin evidencia concreta. Esto genera un círculo de ansiedad que suele traducirse en conductas como la hipercomunicación, la dificultad para tolerar los espacios individuales o la necesidad constante de cercanía.

Mujer angustiada en su habitación. Foto: Freepik.

Una forma de diferenciar entre un extrañar saludable y uno problemático es observar cómo impacta en la vida cotidiana. ¿Permite seguir con las actividades habituales o interfiere en la concentración, el descanso o el ánimo? ¿Se vive con calma o con angustia? ¿Hay confianza en el vínculo o predominan las dudas?

También es útil prestar atención al foco de la experiencia. En el amor, el otro es alguien con quien se elige compartir; en el apego ansioso, puede convertirse en una fuente casi exclusiva de regulación emocional. Cuando la propia estabilidad depende en exceso de la presencia o respuesta del otro, es probable que haya algo para revisar.

Trabajar estos patrones no implica dejar de querer o de vincularse, sino construir relaciones más equilibradas. Fortalecer la autonomía, desarrollar recursos internos para gestionar la ansiedad y ampliar los espacios personales son pasos que ayudan a transformar la forma de relacionarse.

Extrañar, entonces, no es en sí mismo un problema. Puede ser, de hecho, una señal de vínculo y de afecto. Pero cuando deja de ser una emoción que conecta con el otro y pasa a ser una experiencia que desestabiliza, la pregunta ya no es cuánto extrañamos, sino desde dónde lo hacemos. Y ahí, más que en la distancia, es donde la psicología pone el foco.