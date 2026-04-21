Eureka Learning Days, el festival gratuito que transforma los talleres y granjas de Uruguay en escuelas

El evento educativo -denominado como festival educativo- plantea un camino específico hacia hacia el aprendizaje. Como una alternativa a modelos educativos basados principalmente en la exigencia -o aquellos que enfatizan el aspecto lúdico-el Eureka Learning Days apuesta por un aprendizaje comunitario, en contacto directo con el saber y la habilidad.

Ese es el espíritu de este festival educativo que es organizado por la ONG Educate Uruguay, que ya lleva varias ediciones y se ha consolidado como un evento de alcance nacional. La iniciativa surgió al conocer una experiencia internacional llamada Remake Learning Days. Esta nació en Estados Unidos hace una década, y la idea rectora de tal evento es que una comunidad abra sus puertas para compartir conocimientos.

Foto: Difusión.

Al ver los resultados de Remake Learning Days, la ONG decidió replicarla en Uruguay, y la bautizó con “Eureka”. Detrás del evento que se realizará los días ya mencionados, hay una filosofía educativa y un trabajo que tiene un propósito: fortalecer a las escuelas rurales. Esa filosofía y trabajo se basa en tres ejes: diseño de buenas prácticas educativas adaptadas al medio rural, la capacitación de maestros con materiales específicos, y la investigación educativa de la propia ONG para mejorar continuamente los proyectos.

Todo parte de la convicción que para que un niño aprenda es necesaria la motivación, y generar un vínculo afectivo y efectivo con el conocimiento. La modalidad del festival educativo es sencilla y eficaz. Durante varias jornadas, distintas instituciones, empresas o personas particulares abren las puertas de sus locales para que las infancias -y también sus familias- puedan aprender directamente de lo que allí se hace.

El festival Eureka Learning Days apunta a apoyar y fortalecer a las escuelas rurales. Foto: Darwin Borrelli.

Por ejemplo, un carpintero puede abrir las puertas de su carpintería para recibir a niños y niñas y mostrar cómo se construye una mesa. Otro ejemplo: un productor rural puede llevar a quienes acudan a su cultivo de olivares para explicar el proceso de convertir aceitunas en aceite de oliva. O una academia de música puede mostrar, de principio a fin, cómo se crea una canción.

Cada profesional o voluntario dedica al menos sesenta minutos de su tiempo a compartir un saber, con el único propósito de enseñar e inspirar. Las actividades son del tipo “pop-up”: se valen de localidades ya existentes -talleres, espacios culturales, centros educativos, predios productivos- para organizar estas experiencias educativas.

Foto: Gentileza.

Lo que se intenta transmitir y enseñar es -como queda claro de los ejemplos recién expuestos- proviene de las más diversas y contemporáneas áreas del conocimiento: ciencia, tecnología, arte, sostenibilidad e inclusión, entre muchas.

Más allá de los saberes específicos que se intentan transmitir, lo que el festival busca es, por un lado, ampliar la noción del aprendizaje, por sacándolo del aula (más allá de que no se niega la importancia de un proceso educativo institucionalizado y formal). Por el otro, también se apunta a recuperar la transmisión de conocimiento de generación en generación, muchas veces vinculada a la comunidad.

La modalidad de este festival se puede expresar en el lema “¿Qué pasaría si cada uno dedicara 60 minutos a enseñar algo valioso?” y como ya se ha mencionado, apunta al fortalecimiento de las escuelas rurales de Uruguay.

De ahí que el Eureka Learning Days despliegue sus actividades en múltiples departamentos del país, entre ellos Paysandú, Florida, Cerro Largo, Salto, Canelones, Colonia y Rocha. En el sitio web del evento se puede consultar un mapa interactivo de Uruguay, que detalla cada locación y cada actividad educativa.