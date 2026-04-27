¿Reaccionás o respondés? La diferencia que puede cambiar tu forma de vivir los conflictos
Entre la impulsividad y la conciencia, hay un espacio clave: aprender a gestionar lo que sentimos antes de actuar.
Hay una escena que se repite con más frecuencia de la que nos gustaría admitir: una discusión que escala en segundos, un bocinazo que se transforma en agresión, una palabra dicha desde el enojo que termina rompiendo algo que costó construir. En todos esos casos hay un punto en común: no hubo tiempo entre lo que se sintió y lo que se hizo. Se reaccionó.
A simple vista, reaccionar y responder pueden parecer lo mismo. Sin embargo, la diferencia entre ambos conceptos no es menor: define la calidad de nuestros vínculos, nuestra capacidad de autocontrol y, en muchos casos, las consecuencias de nuestros actos.
Reaccionar es inmediato, automático, impulsivo. Es el dominio de lo visceral, del “me salió así”, del acto sin filtro. Responder, en cambio, implica un proceso interno: pensar, analizar, evaluar. Es una conducta consciente que tiene en cuenta no solo lo que sentimos, sino también lo que queremos lograr.
El segundo que lo cambia todo
Entre el estímulo y la acción existe un espacio mínimo, casi imperceptible, pero determinante. Ese instante es donde se juega todo. Es ahí donde podemos elegir si actuar desde el impulso o desde la conciencia.
El problema es que, en la vida cotidiana, muchas personas no logran registrar ese momento. La emoción aparece con tanta intensidad que toma el control. La ira, la frustración o el enojo se convierten en protagonistas y empujan a la acción sin mediación del pensamiento.
Esto no sucede por casualidad. Tiene que ver con un déficit en la educación emocional. Cuando no sabemos identificar lo que sentimos, cuando no reconocemos qué nos detona o qué nos desborda, es mucho más probable que terminemos reaccionando.
En consulta, es frecuente escuchar frases como: “no sé qué me pasó” o “me desbordé”. Detrás de ese desconcierto hay algo más profundo: una dificultad para nombrar la emoción, para comprenderla y, por lo tanto, para gestionarla.
Analfabetismo emocional: cuando no sabemos qué sentimos
Hoy se habla cada vez más de un fenómeno silencioso pero extendido: el analfabetismo emocional. No se trata de no sentir, sino de no saber qué estamos sintiendo.
Confundir tristeza con enojo, frustración con desilusión o ansiedad con irritabilidad es más común de lo que parece. Y esa confusión tiene un costo: si no podemos identificar la emoción, difícilmente podamos regularla.
El primer paso hacia una respuesta consciente es justamente ese: ponerle nombre a lo que nos pasa. Reconocer si estamos cansados, sobrecargados, dolidos o enojados. Detectar con qué personas o situaciones se activan ciertas emociones. Entender nuestros propios patrones.
Este trabajo, muchas veces, se realiza en un espacio terapéutico. Pero también puede comenzar con un ejercicio personal de observación y honestidad emocional. La psicoterapia es un espacio privilegiado, por eso cuando no es posible contar con él, el llevar un registro emocional es una gran estrategia.
Cuando el malestar se proyecta en otros
Otro aspecto clave es comprender que muchas reacciones desmedidas no tienen que ver con la situación puntual, sino con un acumulado emocional previo.
En episodios de violencia cotidiana —especialmente en el tránsito— es frecuente ver cómo una persona descarga su frustración en alguien que no tiene ninguna relación con su malestar real. Es una forma de catarsis impulsiva: se drena lo que no se pudo gestionar.
El problema es que ese “descargo” no resuelve nada. Por el contrario, suele agravar la situación, generar
daño y dejar una sensación posterior de culpa o desconcierto.
Responder, en cambio, implica hacerse cargo de ese malestar sin proyectarlo. Es poder decir “esto que siento es mío” y elegir cómo expresarlo de forma adecuada.
Gestionar emociones no es reprimirlas
Existe una idea equivocada muy instalada: que gestionar emociones significa no sentir o reprimir lo que nos pasa. Nada más lejos de la realidad.
Gestionar es reconocer, aceptar y canalizar de forma adecuada. Es permitir que la emoción exista, pero sin que tome el control de nuestras decisiones.
Esto requiere entrenamiento. Implica desarrollar autoconocimiento, revisar nuestro estilo de pensamiento y construir herramientas de autorregulación. No es inmediato ni automático, pero es posible.
Una habilidad urgente
Ante los últimos hechos de violencia, en una sociedad acelerada, con altos niveles de estrés y baja tolerancia
a la frustración, aprender a responder en lugar de reaccionar se vuelve una habilidad esencial.
No se trata de alcanzar una perfección emocional imposible, sino de reducir el margen de impulsividad y ampliar el espacio de conciencia. De poder detenernos, aunque sea un segundo, antes de actuar.
Porque en ese segundo —tan breve como decisivo— se define mucho más que una respuesta: se define el tipo de persona que elegimos ser.
