Gobierno aprobó una ley que otorga un subsidio especial para estos trabajadores: a quiénes beneficia

El Poder Ejecutivo promulgó una ley para extender el subsidio por desempleo de los trabajadores dependientes del frigorífico Casa Blanca de Paysandú, que en marzo de 2026 mandó a aproximadamente 220 trabajadores a seguro de paro por el aumento del precio del ganado.

"Se otorga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social las facultades para extender, por razones de interés general, hasta el 30 de junio de 2026, el subsidio por desempleo de los trabajadores dependientes de la empresa Frigorífico Casa Blanca S.A.", indicó Presidencia tras la promulgación de la ley 20.486.

El artículo 2 de la legislación detalla que la extensión del plazo que se otorgue se aplicará tanto a los trabajadores que aún estén recibiendo este beneficio como a aquellos que ya hayan alcanzado el plazo máximo de cobertura. En todos los casos, la ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir una vez finalicen los subsidios correspondientes.

Trabajadores del frigorífico Casa Blanca en seguro de paro

En marzo de 2026, el frigorífico Casa Blanca suspendió su faena, enviando a unos 220 trabajadores al seguro de paro, según el Pit-Cnt, atribuyendo la medida al elevado precio del ganado.

La empresa ya arrastraba problemas debido al colapso de Conexión Ganadera. Al cesar los envíos de vacunos, el Frigorífico Casa Blanca perdió su materia prima. Ello obligó a la empresa a bajar en forma drástica la faena de ganado a unos 100 animales mensuales con destino al mercado interno y a su red de carnicerías. En febrero de 2025, la empresa envió 350 trabajadores al seguro de paro.

Frigorífico Casa Blanca. Foto de Archivo.

Desde el Pit-Cnt informan que el frigorífico fue retomando su actividad posteriormente y sumó nuevos trabajadores. Adicionalmente, en diciembre de año pasado, la empresa firmó un convenio con los acreedores, lo que permitió reducir su deuda. El presidente de la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica), Martín Cardozo, declaró que creyeron que con esa firma se retomarían los 190 trabajadores que permanecían en seguro de paro, pero eso no ocurrió. en cambio, según Cardozo, la empresa expresó la necesidad de despedir a 110 trabajadores de los 190 que permanecían en el seguro y retomar a 80.

Pero luego vino la paralización de la empresa en marzo de 2026 por el precio del ganado. El presidente del sindicato de trabajadores de frigorífico Casa Blanca, Nelson Medina, le indicó ahí a Subrayado que, finalmente, los 220 trabajadores que estaban en la planta pasaron a un seguro de paro especial, mientras que ya habían 180 en seguro de paro, por lo que, en total, hay 400 trabajadores del frigorífico afectados.

"El frigorífico más antiguo del mundo"

En febrero de 2025, el gerente general del frigorífico, Carlos Mauro Fuidio, le señaló a El País que la empresa enfrentaba una situación “compleja” y “complicada”. Fuidio recordó en ese momento que, en el pasado, la empresa enfrentó otras crisis pero siempre tenía ganado para faenar, lo que le permitía obtener divisas y mantener la cadena de pagos.

Por ello, explicó, la empresa decidió solicitar el concurso voluntario de acreedores para buscar inversionistas, realizar ventas de acciones, permitir que otras empresas faenen en la planta o solicitar líneas de créditos bancarias.

Casa Blanca, pueblo de Paysandú.

El frigorífico construido en 1810 “es el frigorífico más antiguo del mundo", según Fuidio, quien agregó: "Ese patrimonio hay que conservarlo. Entre todos vamos a buscar una salida porque 500 familias dependen de que el frigorífico siga funcionando”, advirtió durante esa entrevista.