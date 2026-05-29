El dólar en Uruguay mantiene la racha positiva, al subir por quinta jornada consecutiva y cotizar sobre los $ 40

El dólar en Uruguay subió ayer por quinta jornada consecutiva, en esta instancia un 0,10%, y se negoció en promedio en $ 40,133. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,10 y $ 40,20 para finalizar en $ 40,11. El valor de cierre quedó prácticamente estable (tuvo una mínima baja de 0,02%) respecto al del miércoles.

En lo que va de mayo la moneda estadounidense retrocedió 0,30%, mientras que en lo que va de 2026 aumenta 2,79%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 42 transacciones por US$ 21,7 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar cerró estable ayer en $ 38,90 para la compra y $ 41,30 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar bajó ayer 0,12% y cerró en 5,0517 reales. En el mes, el dólar en Brasil sube 1,26%, aunque en el 2026 baja 8,19%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial retrocedió 0,18% ayer y finalizó en 1.410 pesos argentinos. En mayo sube 2,09%, pero en lo que va del año cae 3,39%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó tres unidades ayer y cerró en 60 puntos básicos. Esto se dio con al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes el riesgo país no presenta variaciones y en el año baja 6 puntos básicos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,68%, levemente por debajo del objetivo del Banco Central (5,75%).