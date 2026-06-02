IRPF 2026: DGI confirmó cuándo se podrá consultar por devoluciones y en qué fechas se podrá cobrar

La Dirección General Impositiva (DGI) confirmó el calendario de la campaña IRPF 2026, en el que detalla las fechas de las distintas instancias relacionadas al Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), incluyendo cuándo se cobran las devoluciones y a partir de cuándo se puede averiguar si corresponde recibir un crédito.

El calendario publicado por la DGI también detalla los plazos para presentar una declaración jurada por IRPF y la fecha en la que comenzará a brindar atención personalizada presencial y telefónica.

En qué fechas se cobrarán devoluciones por IRPF 2026

La primera fecha que detalló la entidad tributaria de Uruguay es el 10 de junio, día en el que se habilitará la consulta de devoluciones, que permitirá a los contribuyentes averiguar si les toca recibir un crédito. Para consultar el monto y el estado de la devolución, los usuarios deben ingresar con identidad digital al servicio en línea de DGI "consulta de devoluciones". También se puede realizar la consulta por la app de DGI.

En tanto, el 15 de junio comienzan las devoluciones automáticas para los contribuyentes que hagan su cobro a través de bancos. Para recibir el pago por este medio, se debe realizar un trámite previo en el banco de preferencia del contribuyente. Se puede verificar a través de la página web de la DGI, ingresando con identidad digital.

El 16 de junio comienzan las devoluciones automáticas para trabajadores dependientes en redes de cobranza. Estos contribuyentes podrán cobrar sin la necesidad de realizar la declaración jurada.

Por último, a partir del 28 de julio se podrá comenzar a cobrar las devoluciones por IRPF con origen en las declaraciones juradas presentadas.

Pago en pesos uruguayos. Foto: archivo/El País.

La DGI informó además a quiénes les corresponde recibir una devolución por IRPF.

Cuándo se puede presentar la declaración jurada en línea

Por otro lado, desde el 26 de junio, los contribuyentes de IRPF podrán acceder al formulario de la declaración jurada en línea con la información precargada con datos del ejercicio 2025. Se puede observar esa información en la página web de DGI, con identidad digital, o a través de la app de DGI. Los trabajadores dependientes podrán confirmar o modificar la información de su actividad en el año 2025, en caso de que corresponda. Por su parte, los trabajadores independientes deberán completar los ingresos y verificar pagos y retenciones por su actividad independiente.

El plazo para presentar la declaración jurada correrá hasta el 31 de agosto, confirmó DGI en su calendario IRPF.

Entrada del edificio de la Dirección General Impositiva (DGI). Estefania Leal/Archivo El Pais

Cuándo empieza la asistencia personalizada de DGI

La DGI también anunció una serie de fechas para brindar asistencia personalizada a los contribuyentes con el objetivo de ayudarles a realizar la declaración jurada:



26 de junio: asistencia telefónica (llamando al 1344 opción 4)

29 de junio: asistencia personalizada presencial o telefónica (agenda previa por la web o por WhatsApp al 098 134400) para trabajadores dependientes

Los contribuyentes podrán agendarse para la atención personalizada a partir del 26 de junio.