Cómo cobrar la devolución por IRPF 2026, cuándo comenzará a pagar la DGI y quiénes pueden recibir dinero

Se acerca la campaña de IRPF 2026 y la Dirección General Impositiva (DGI) reveló algunas de las fechas más importantes para los contribuyentes obligados a presentar una declaración jurada y los que esperan recibir una devolución correspondiente al ejercicio 2025 del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El plazo para presentar una declaración jurada por IRPF inicia el 29 de junio y se extenderá hasta el 31 de agosto. Solamente las personas obligadas a cumplir con este requisito tributario deben realizar el trámite. Durante ese período, la DGI ofrecerá atención personalizada a los contribuyentes para asistirlos con la gestión.

Cuándo se cobrarán las devoluciones por IRPF 2026

DGI confirmó que se prevé que las devoluciones correspondientes al año 2025 se comiencen a pagar a partir del mes de junio 2026. Las devoluciones por IRPF se pueden obtener luego de presentar una declaración jurada o de manera automática, sin tener que realizar ese trámite.

Cómo cobrar una devolución por IRPF

La DGI incluye varios sistemas de cobro para que los contribuyentes reciban el pago de una devolución, en caso de que les corresponda:

Depósito bancario : para recibir el pago por este medio, se debe realizar un trámite previo en el banco de preferencia del contribuyente

: para recibir el pago por este medio, se debe realizar un trámite previo en el banco de preferencia del contribuyente Redes de cobranza (Abitab y RedPagos)

(Abitab y RedPagos) Certificados de crédito: solamente si es trabajador independiente

El cobro lo puede realizar el titular del crédito o un representante, según DGI. En caso de ser el titular, se deben presentar los siguientes documentos:

Documento de identidad (cédula de identidad o documento extranjero con el que figura inscripto en el RUT)

Tarjeta de RUC (formulario 2/504), si es trabajador independiente o constancia de inscripción (formulario 6301 o 6351)

Para devoluciones originadas en declaraciones 1103 de núcleo familiar, puede cobrar cualquiera de los dos cónyuges presentando su documento de identidad.

La DGI tiene varias modalidades para pagar una devolución por IRPF 2026: depósito bancario y redes de cobranza, entre otras. Foto: Archivo El País.

A quiénes les corresponde una devolución en 2026

La página web de la DGI detalla quiénes son las personas que pueden cobrar este crédito, sea de forma automática o presentando una declaración jurada.

Las devoluciones automáticas provienen del ajuste anual del impuesto que realizan los empleadores en diciembre de cada año (en este caso, diciembre 2025). En caso de corresponder, los créditos retenidos en exceso son comunicados a DGI y se devuelven sin realizar ningún trámite. Las devoluciones automáticas aplican exclusivamente a quienes hayan percibido durante el año ingresos de un único empleador y se encontraban trabajando en el mes de diciembre, explica DGI. No le corresponde a quienes hayan optado por la reducción de retenciones de IRPF por núcleo familiar, añade la entidad tributaria.

En tanto, las devoluciones con origen de declaración jurada se pueden cobrar luego de realizar el trámite ante la DGI y esperar a que el organismo estatal efectúe los controles correspondientes. Pueden tener crédito de IRPF los trabajadores dependientes, independientes y contribuyentes por rentas de capital, según DGI, que además indica que para acceder a devoluciones originadas en créditos por arrendamiento o por la deducción de cuotas de préstamos hipotecarios se deberá presentar declaración jurada.

Cómo saber si me toca cobrar una devolución por IRPF

Para consultar el monto y el estado de la devolución, los usuarios deben ingresar con identidad digital al servicio en línea de DGI "consulta de devoluciones". Otra manera de consultar es a través del WhatsApp al 098 134 400.

Si de una declaración jurada surgen observaciones por parte de DGI, se podrán observar en esa consulta y se puede iniciar el trámite para solucionarlo a través de este enlace.

Dirección General Impositiva (DGI). Foto: Archivo El País.

En todos los casos se informará por SMS al celular registrado por el contribuyente si la devolución se encuentra disponible para cobrar o si presenta observaciones que surjan de los controles, agrega la DGI.

Franjas de IRPF para 2026

Con el ajuste al principio de 2026, la franja mínima de aportes del IRPF pasó de $ 46.032 a $ 48.048. Por debajo de ese monto en ingreso mensual (que equivale a hasta 7 BPC), no se deberá pagar el tributo.

Así quedaron las franjas de aportes IRPF para quienes sí deben pagar este impuesto: