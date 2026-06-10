BPS confirma cuánto pueden cobrar los beneficiarios que acceden a la pensión por vejez en 2026

El Banco de Previsión Social (BPS) detalla en su página web cuáles contribuyentes están contemplados por la prestación económica de pensión por vejez, que se le brinda a adultos mayores que no tengan los recursos suficientes para subvenir a sus necesidades vitales.

Es un beneficio establecido por la ley N° 20.130 y se trata de una prestación no contributiva que se abona mensualmente a las personas incluidas.

Monto a percibir en 2026 por pensión por vejez

Según los montos a cobrar confirmados por BPS para todas sus pasividades, la cantidad mensual a cobrar por pensión por vejez en 2026 es de $ 18.575, misma cantidad que la pensión por invalidez. Esto responde al aumento general de pasividades que BPS realizó en enero de 2026, que fue de 5,97 %.

Además, si el beneficiario reúne ciertas condiciones extra, podrá cobrar partidas adicionales. Para averiguar por esos beneficios extra, se puede acceder a la información en la página oficial de BPS.

El organismo estatal recuerda que, cuando una persona tiene otros ingresos (por una actividad, otras pasividades, etc.) superiores a estos importes, se descontarán de la pensión en el porcentaje correspondiente a cada caso.

Por otro lado, BPS indica que los pagos por pensión por vejez se pueden cesar bajo ciertas situaciones, como:

No cobrar la pensión por tres meses consecutivos, lo que provocará que los recibos caduquen. En este caso, se debe asistir a las oficinas de BPS para volver a cobrar esta prestación .

. Por reclusión carcelaria. El pago se rehabilitará una vez que la persona salga de la cárcel, presentando un certificado que constate la fecha de entrada y salida.

Por internación en un centro de salud. Se requerirá que la persona presente un comprobante acreditando cuánto tiempo estuvo internada.

Si la persona se ausenta del país por más de 30 días y no notifica su salida. En caso de que la ausencia sea menor o igual a 30 días y se presente un aviso previo con justificación, el pago no se verá afectado.

Pago de prestaciones en pesos uruguayos. Foto: archivo/El País.

Para quiénes aplica la pensión por vejez de BPS

Según BPS, estas son las personas que pueden recibir esta prestación:

Personas mayores de 70 años que no configuren causal jubilatoria en BPS ni en ningún otro organismo previsional.

Personas mayores de 65 años con un mínimo de siete años de dedicación al cuidado directo y no remunerado de hijos, padres, nietos o hermanos, que no configuren causal jubilatoria en BPS ni en ningún otro organismo previsional.

Personas que antes de cumplir 70 años de edad hayan estado amparadas al Programa Asistencia a la Vejez gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que mantengan las condiciones que le permitieron acceder a ese beneficio. En estos casos, al cumplir 70 años accederán en forma automática a esta prestación.

Para calificar para estos beneficios, estas personas deben reunir las siguientes condiciones:

Ser habitantes de Uruguay, con al menos 10 años de residencia en el país entre los últimos 20 años. También son beneficiarios quienes, siendo uruguayos, vivan en Argentina o Brasil a no más de 5 km de la frontera.

Encontrarse en situación de carencia de recursos para cubrir sus necesidades vitales.

Mujer mayor frente la sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal

Para calcular esto se tomarán en cuenta los ingresos de la persona y de los familiares civilmente obligados a prestarle alimentos, sean convivientes o no. Para ver los detalles de este cálculo de topes de ingresos propios o ingresos de familiares, haga clic en este enlace.

Para iniciar el trámite de la pensión por vejez, acceda a este enlace oficial de BPS.