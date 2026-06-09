Devolución de IRPF 2026: este 10 de junio inicia un período clave en la campaña de la DGI; qué hay que hacer

La campaña de IRPF 2026 tendrá la primera fecha clave de su calendario este miércoles 10 de junio de 2026, confirmó la Dirección General Impositiva (DGI), para los contribuyentes interesados en averiguar si les corresponde una devolución por el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) con origen del ejercicio 2026.

El organismo estatal comunicó que hay un grupo de uruguayos que pueden cobrar devoluciones por IRPF automáticamente, sin necesidad de presentar una declaración jurada, mientras que otros deberán realizar ese trámite para definir si les corresponde un crédito.

Consultas por devolución de IRPF abren este miércoles 10 de junio

La primera fecha que detalló DGI en su calendario este miércoles 10 de junio de 2026, día en el que se habilitará la consulta de devoluciones, que permitirá a los contribuyentes averiguar si les toca recibir un crédito. Para consultar el monto y el estado de la devolución, los usuarios deben ingresar con identidad digital al servicio en línea de DGI "consulta de devoluciones". También se puede realizar la consulta por la app de DGI.

Para saber quiénes pueden cobrar una devolución por IRPF 2026, hacer clic en este enlace.

¿Cuándo se cobran las devoluciones por IRPF 2026?

El 15 de junio comienzan las devoluciones automáticas para los contribuyentes que hagan su cobro a través de bancos. Para recibir el pago por este medio, se debe realizar un trámite previo en el banco de preferencia del contribuyente. Se puede verificar a través de la página web de la DGI, ingresando con identidad digital.

El 16 de junio comienzan las devoluciones automáticas para trabajadores dependientes en redes de cobranza. Estos contribuyentes podrán cobrar sin la necesidad de realizar la declaración jurada.

La Dirección General Impositiva confirmó las distintas fechas en las que se puede cobrar la devolución por IRPF. Foto: Archivo El País.

Por último, a partir del 28 de julio se podrá comenzar a cobrar las devoluciones por IRPF con origen en las declaraciones juradas presentadas.

Plazo para presentar la declaración jurada por IRPF

Por otro lado, desde el 26 de junio, los contribuyentes de IRPF podrán acceder al formulario de la declaración jurada en línea con la información precargada con datos del ejercicio 2025. Se puede observar esa información en la página web de DGI, con identidad digital, o a través de la app de DGI. Los trabajadores dependientes podrán confirmar o modificar la información de su actividad en el año 2025, en caso de que corresponda. Por su parte, los trabajadores independientes deberán completar los ingresos y verificar pagos y retenciones por su actividad independiente.

El plazo para presentar la declaración jurada correrá hasta el 31 de agosto, confirmó DGI en su calendario IRPF.

Sede de la Dirección General Impositiva (DGI). Foto: Archivo El País.

La DGI también anunció una serie de fechas para brindar asistencia personalizada a los contribuyentes con el objetivo de ayudarles a realizar la declaración jurada:



26 de junio: asistencia telefónica (llamando al 1344 opción 4)

29 de junio: asistencia personalizada presencial o telefónica (agenda previa por la web o por WhatsApp al 098 134400) para trabajadores dependientes

Los contribuyentes podrán agendarse para la atención personalizada a partir del 26 de junio.