Elecciones de BPS 2026: quiénes tienen que votar y qué pasa si una persona no cumple con la obligación

El 2026 es un año electoral en el Banco de Previsión Social (BPS) debido a que el 22 de noviembre se deberá elegir a los directores del organismo que representen a trabajadores, empresarios y pasivos. Las elecciones de BPS son una instancia de comicios en la que el voto es obligatorio.

Las personas que deberán ir a sufragar en esta votación son aproximadamente 2.230.000 uruguayos y extranjeros.

¿Quiénes deberán votar en las elecciones de BPS?

La obligación de votar incluye a los jubilados y pensionistas y los trabajadores activos públicos y privados mayores de 18 años al 28 de febrero de 2026. También deberán emitir su voto quienes representen a las empresas contribuyentes de cualquier tipo de aportación, salvo excepciones, que estén inscriptas ante el BPS al 28 de febrero de 2026 y al día en el pago de sus obligaciones corrientes y de cuotas por convenio.

Las personas pueden confirmar si están incluidas para votar a través de la página web de BPS, donde se incluyen los requisitos específicos para pasivos, activos y empresas contribuyentes.

Las personas que no están obligadas a votar son las personas mayores de 75 años y titulares de prestaciones por incapacidad, sin importar la edad.

Plazos de BPS para extranjeros sin credencial y mandatarios de empresas

Desde el mes de mayo, BPS inició una etapa que se dirige exclusivamente al ingreso de domicilio para extranjeros que cumplan con las condiciones y no cuenten con credencial cívica, y la designación de mandatarios por parte de las empresas.

Fachada del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Los extranjeros comprendidos tendrán hasta el 15 de junio de 2026 para ingresar un domicilio dentro del territorio nacional para poder votar. Ese trámite se puede realizar a través de este enlace, ingresando un número de documento de identidad.

El 15 de junio también vence el plazo para que las empresas pluripersonales, personas jurídicas y sociedades deben designar un mandatario que las represente y vote en la elección. Se puede acceder al trámite por medio de este enlace, contando con una cuenta de usuario BPS. Cualquier persona física mayor de 18 años a la fecha de cierre del padrón, uruguaya o extranjera, que tenga o no vínculo con la empresa, puede ser un mandatario. Un mismo mandatario podrá representar hasta 10 empresas, detalla BPS.

Qué pasa si no voto en las elecciones de BPS

Las personas que no voten en las elecciones de BPS estarán expuestas a una sanción. Para jubilados, pensionistas y trabajadores activos, no votar implicará una multa igual a la de las últimas elecciones nacionales: 1 unidad reajustable ($ 1.917,35 actualmente).

A las empresas que no designen un mandatario o habiéndolo designado, no concurran a votar, se les aplicará una sanción de seis, 12 o 20 unidades reajustables ($ 11.504,10, $ 23.008,20 y $ 38.347, respectivamente), según la cantidad de trabajadores dependientes, sin importar su naturaleza jurídica.

Urna de votación. Foto: Estefanía Leal

Razones fundadas para justificar el no voto

Quienes no voten el próximo 22 de noviembre podrán justificar su ausencia en caso de estar bajo una de estas situaciones:

Padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física

Razones de fuerza mayor

Hallarse fuera del país

Encontrarse domiciliado fuera del departamento en que se debe sufragar

La última opción no aplica para mandatarios de empresa, según BPS.