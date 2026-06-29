Sindicato portuario realiza paro de actividades para discutir propuesta del Ministerio de Trabajo, ¿en qué consiste?

El conflicto por negociación colectiva en el puerto de Montevideo continúa. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) envio una propuesta al Sindicato de Trabajadores de TCP-Nelsury —uno de los que conforma el Sindicato Único Portuario (Supra)— y Katoen Natie —principal accionista de la Terminal Cuenca del Plata (TCP)— con el objetivo de acercar a las partes en una nueva instancia de negociación.

Según confirmaron fuentes de TCP a El País, la empresa aceptó lo establecido por las autoridades aunque se aguarda la confirmación del gremio que realizará un paro hasta las 19 horas con motivo de una asamblea general para discutir la propuesta. Por este motivo, TCP no recibirá camiones entre las 12 horas y las 19 horas.

Según supo El País, la propuesta del MTSS consiste en establecer un cronograma de dos reuniones semanales tripartitas durante un período de seis semanas. Durante ese plazo, está previsto que se paguen las prestaciones y se cumplan con las obligaciones asumidas en el convenio colectivo que se encuentra vencido.

Puerto de Montevideo

En los encuentros, las partes discutirán sus pretensiones en base al proyecto de convenio colectivo presentado por los trabajadores que se enfoca en los jornales asegurados. Para llegar a un acuerdo, la cartera solicitó a las partes "no innovar" y dejar medidas gremiales en suspenso.

El Sindicato de Trabajadores de TCP-Nelsury había realizado un paro de 48 horas en reclamo de los jornales asegurados. El principal reclamo del gremio estuvo vinculado al pago de 13 jornales asegurados aunque los trabajadores tengan menos jornales trabajados en el mes.

La derogación del artículo 116 de la ley 19.787 que hace referencia al nuevo régimen que asegura un mínimo de jornales para operadores, terminales y depósitos portuarios y extraportuarios, derivó en un nuevo convenio firmado en 2019. Este estableció un sistema escalonado de cinco, nueve y 13 jornales, lo que termina generando "inestabilidad" a criterio de los trabajadores portuarios.

Terminal de Katoen Natie en el Puerto de Montevideo Foto: Archivo El País

Según informaron fuentes de TCP a El País, la propuesta de la terminal consiste en que quienes cuenten con 13 y 15 jornales, pasen a tener 16, aquellos que tengan 20 jornales pasen a tener 21 y que en cinco años todo el personal de TCP alcance los 21 jornales.