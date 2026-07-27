Juega fuerte: Damiani asegura que Peñarol tiene 40.000 socios menos y el oficialismo hace frente con los ingresos

Es año electoral en Peñarol y eso siempre da que hablar. Todos sostienen que el principal objetivo es que lo que ocurre fuera del campo no influya a lo que pasa adentro, a la interna del plantel o del cuerpo técnico, pero es innegable que todo lo que rodea a este evento termina rozando a cada una de las aristas de la institución.

En el marco de una previa que ya comenzó, uno de los que será candidato a la presidencia del club cumplió con su promesa: “Yo lo dije antes de que terminara el Mundial. Dije que iba a jugar fuerte y estoy jugando fuerte”, admitió Juan Pedro Damiani en diálogo con Punto Penal (Canal 10).

Y dentro de ese jugar fuerte, uno de los detalles en los que hizo hincapié es que “datos oficiales”, según dio a conocer el propio expresidente del Carbonero, el club habría perdido 41.000 socios desde su presidencia que llegó hasta 2017 y la actualidad.

Para ser más gráfico, informó que “Peñarol necesita un cambio de mirada. Nosotros dejamos el club con 97.000 socios y hoy por lo me dicen hay 56.000”. “No hay que hacer un palo por eso porque tuvieron la visión de subir la cuota con el tema de Leo Fernández, pero hay que volver a la profesionalización al marketing del club”, agregó.

Además de establecer que “los 97.000 pagaban”, sostuvo: “No solo hay que chequear los socios, sino también la actividad, su compromiso, si van a la cancha”.

Juan Pedro Damiani, ex presidente de Peñarol. Foto: Archivo El País

En ese sentido, Ovación se contactó con autoridades oficialistas de la institución para conocer de primera mano cuál es la situación del padrón social a pocos meses de una nueva elección en el club.

“No lo sé porque lo tengo que mirar y corroborar, pero nunca llegó a tener eso”, aseguró Ignacio Ruglio al ser consultado sobre si contaba con la cifra exacta de socios. El actual presidente de Peñarol manifestó: “No entro en nada de eso, es época de elecciones”.

“Peñarol está tranquilo y necesita que se hable lo menos posible. En este momento el club está impecable, trabajando en silencio. Hoy vamos a lo importante. Lo que Juan quiera decir, que lo diga”, sentenció sin mayores rodeos.

Más allá de que Ovación no pudo acceder a la cantidad actual de socios, sí contó con los ingresos anuales por las cuotas de los balances desde 2016 a la fecha y marcan un crecimiento, aunque nuevamente hay que tener en cuenta cómo fluctuó el dólar y también el precio de la cuota en cada categoría.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Marcelo Solomita, consejero oficialista, afirmó en diálogo con Ovación: “Vi las declaraciones de Juan Pedro y en estas horas voy a ver en el club los datos de números de socios, lo que sí te puedo decir es que el ingreso de dinero en los balances por cuota social fue en aumento y no se corresponde con esa declaración”.

Solomita también dejó sobre la mesa el hecho de saber de primera mano en qué situación se encuentran esos socios: “Hay socios activos, no activos, vitalicios. Entonces capaz que esos 56.000 de los que habla son los activos, pero después hay otro montón que no están en los activos y capaz que con todos esos se llega al número que él plantea”.

“Quiero ver lo que comparó Juan Pedro, al que respeto mucho y para mí es una buena persona y está para sumar en Peñarol, pero hay que ver qué tipo de socios comparó”, subrayó el consejero.

Teniendo en cuenta los balances, los mismos indican que de 2016 en adelante esos ingresos han ido en aumento, más allá de que entre 2020 y 2021 se estancó en el marco de la pandemia del COVID-19 que afectó desde distintos puntos de vista.

Con Juan Pedro Damiani en la presidencia, los ingresos por cuota social fueron de US$ 5.4 millones en 2016 y aumentaron para 2017 a US$ 5.8 millones. En 2018 asumió Jorge Barrera y el monto alcanzó los US$ 6.7 millones, para luego pasar a los US$ 7 millones en 2019. La pandemia afectó y para 2020 cayó a US$ 5.9 y disminuyó aún más en 2021 -ya con Ignacio Ruglio a la cabeza- llegando a los US$ 5 millones. De todas maneras, a partir de allí fue creciendo al pasar a US$ 5.7 millones en 2022, luego a US$ 7.3 millones en 2023, unos US$ 8.4 millones en 2024 y US$ 10.5 millones para el año 2025.

Solomita sostiene que “juegan muchas cosas. Juega la cuota, el dólar, hay un montón de cosas, pero según los balances, el ingreso por socios viene creciendo y es cierto que la cuota aumentó, pero fue el último año y más allá de ese último año, el ingreso desde 2016 para adelante ha aumentado”.

Marcelo Solomita, consejero de Peñarol, en Bogotá. Foto: Enrique Arrillaga.

Respecto a lo que hoy deben pagar los socios, Peñarol cuenta en este momento con seis categorías de socios que tienen distintos montos.

“Infantil” va de los 0 a 5 años y tiene un costo de $1.200 al año. Luego cuenta con la categoría “Cadete” que está integrada por los socios de 6 a 11 años y deben abonar $430 al mes. A partir de los 12 años, los socios pasan a ser “Suscriptor” con un monto de $1.020 por mes. Luego aparecen otras categorías como la de “Interior” donde se abonan $600 por mes con una constancia de domicilio en 13 de departamentos del territorio uruguayo, también “Exterior” en la que se pagan US$ 18 por mes o US$ 210 al año y por último “Adherente” para socios mayores a los 6 años con una cuota anual de $1.440.

Claro está que cada una de ellas tiene distintos beneficios que van desde ingresar gratis a los partidos en el Campeón del Siglo, prioridad para sacar entradas o descuentos en la tienda oficial del club.

Si bien aún falta para las elecciones, cada uno de los candidatos empieza a jugar su partido y eso quedó en evidencia, así como también es sabido que esto es apenas el comienzo.