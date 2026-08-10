De una estrategia en el período de pases que no se explica a un equipo desnorteado: el presente de Nacional

Disculpas a los hinchas de Boston River, que cortaron una racha adversa de derrotas y de cantidad de minutos sin poder anotar un gol y le ganaron muy bien a Nacional 2-1, pero este comentario no se va a centrar en lo que hizo el Sastre en la cancha. Ni de las virtudes de Ignacio Ithurralde de salir a jugar con velocidad por afuera con Leandro Suhr y con la grata sorpresa de Facundo Aristegui, o de poner a un volante como Lautaro Vázquez para defender mejor, aunque esa decisión implicara dejar afuera a un referente como Agustín Amado.

Este comentario se lo va a llevar en gran medida Nacional, y el cúmulo de errores que lo llevan a pasar este momento nefasto, en el que empezó perdiendo en el único torneo que le puede permitir meterse por la ventana en la definición del Uruguayo, porque en la Tabla Anual ya quedó séptimo, y muy atrás.

Maximiliano Silvera y Nicolás Siri disputan la pelota en el partido entre Nacional y Boston River. Foto: Ignacio Sánchez.

Cuando Rubén Botta puso el 1-0 a los 50 minutos, muchos en el Gran Parque Central pensaron en que por fin se podía dar un triunfo, o un partido tranquilo. “Al fin alguien que se anima a patear”, comentaron entre sí algunos hinchas. Con pocos entrenamientos, Jorge Bava ya mandó al argentino para jugar el segundo tiempo ante la necesidad de un creativo. Un jugador que hacía varios meses no pisaba una cancha pero que había empezado con el pie derecho.

El disparo de Rubén Botta para poner el gol de Nacional ante Boston River. Foto: Ignacio Sánchez.

Todo se desmoronó cuando Maximiliano Silvera hizo una falta, fue amonestado y se hizo el gol en contra apenas seis minutos después, y más aún cuando Facundo Muñoa marcó el 2-1. A partir de ahí, a pesar de jugar de local y de quedar media hora por delante, Nacional no atacó más, solo para destacar una incidencia en tiempo de adición en la que Pavel Núñez inexplicablemente no anotó después de que Agustín Rogel peleó una pelota.

La muy mala estrategia en el período de pases (no se fue a buscar de entrada jugadores que deberían haber sido prioridad por las falencias del plantel), la demora en la llegada de algunos futbolistas en este período, decisiones inentendibles de Bava en el armado del 11 insistiendo por jugadores que hacen varios partidos vienen con bajo nivel y notoriamente con falta de confianza, la falta de claridad a la hora de los replanteos durante el juego y algunas malas decisiones que ha tomado el área deportiva encabezada por Sebastián Eguren son solamente algunos de los elementos que pueden explicar lo que sucede en Nacional. Este equipo que se fue fuertemente silbado por los hinchas y que no encuentra soluciones en el campo de juego; todo lo contrario.