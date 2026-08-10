"No me puedo permitir salir campeón en todos lados y no acá", dijo Bava quien no pondrá el cargo a disposición
"Eso es lo que me da fuerza", admitió el técnico de Nacional al término del partido ante Boston River donde sufrió su séptima derrota nivel local al frente del Bolso.
Jorge Bava fue contundente al término del partido entre Nacional y Boston River, donde su equipo cayó 2-1 tras comenzar ganando en el Gran Parque Central, y afirmó que no pondrá su cargo a disposición: "De mi parte no y no me han comunicado nada, pero es parte del juego, de mi profesión y mas aún en un equipo grande".
Al ser consultado sobre si aún tiene fuerzas para seguir en el cargo, agregó: "Salir campeón es lo que me da fuerza, yo vine acá a salir campeón. No me puedo permitir salir campeón en todos lados y no acá, eso lo que me da fuerza para seguir y lo que me da más bronca".
La rueda de prensa del entrenador tricolor demoró más de lo habitual en comenzar, teniendo en cuenta que el partido terminó sobre las 20:25 y el técnico comenzó a dialogar con los medios presentes sobre las 21:45. Aunque al ser consultado manifestó que estaba reunido con su cuerpo técnico como suele ocurrir sin importar el marcador.
🎙️ Jorge Bava, tras la derrota de Nacional: "Los dirigentes no me comunicaron nada y, aunque estoy dolido por el resultado y el rendimiento, obviamente que tengo ganas de seguir y dar vuelta esta situación".— OVACIÓN (@ovacionuy) August 10, 2026
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Si bien admitió que se marchó del Gran Parque Central "dolido por el resultado y el rendimiento", también hizo públicas las "ganas de dar vuelta la situación y terminar coronando, que es lo que vinimos a buscar".
Al hablar estrictamente de lo ocurrido en los 90 minutos por la primera fecha del Torneo Clausura, agregó: "A excepción de algunos minutos, no tuvimos buen juego ni individual, ni colectivo y está claro que hay que trabajar para que se dé".
Sobre la responsabilidad de los dirigentes al momento de reforzar el plantel, manifestó: "El mercado no es fácil, está abierto aún y nuestra obligación como cuerpo técnico es brindarle y tratar de mejorar a los jugadores que están"
Por último, ante la consulta sobre la salida de los dos laterales, expresó que "Emiliano (Ancheta) pidió el cambio por un tema muscular y Camilo (Cándido) porque quise dar un poco de despliegue por izquierda con Benjamín (Núñez) que pensaba ponerlo más de volante, pero lo tuve que poner de lateral".
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