"No me puedo permitir salir campeón en todos lados y no acá", dijo Bava quien no pondrá el cargo a disposición

Jorge Bava fue contundente al término del partido entre Nacional y Boston River, donde su equipo cayó 2-1 tras comenzar ganando en el Gran Parque Central, y afirmó que no pondrá su cargo a disposición: "De mi parte no y no me han comunicado nada, pero es parte del juego, de mi profesión y mas aún en un equipo grande".

Al ser consultado sobre si aún tiene fuerzas para seguir en el cargo, agregó: "Salir campeón es lo que me da fuerza, yo vine acá a salir campeón. No me puedo permitir salir campeón en todos lados y no acá, eso lo que me da fuerza para seguir y lo que me da más bronca".

La rueda de prensa del entrenador tricolor demoró más de lo habitual en comenzar, teniendo en cuenta que el partido terminó sobre las 20:25 y el técnico comenzó a dialogar con los medios presentes sobre las 21:45. Aunque al ser consultado manifestó que estaba reunido con su cuerpo técnico como suele ocurrir sin importar el marcador.

🎙️ Jorge Bava, tras la derrota de Nacional: "Los dirigentes no me comunicaron nada y, aunque estoy dolido por el resultado y el rendimiento, obviamente que tengo ganas de seguir y dar vuelta esta situación".



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Si bien admitió que se marchó del Gran Parque Central "dolido por el resultado y el rendimiento", también hizo públicas las "ganas de dar vuelta la situación y terminar coronando, que es lo que vinimos a buscar".

Al hablar estrictamente de lo ocurrido en los 90 minutos por la primera fecha del Torneo Clausura, agregó: "A excepción de algunos minutos, no tuvimos buen juego ni individual, ni colectivo y está claro que hay que trabajar para que se dé".

Sobre la responsabilidad de los dirigentes al momento de reforzar el plantel, manifestó: "El mercado no es fácil, está abierto aún y nuestra obligación como cuerpo técnico es brindarle y tratar de mejorar a los jugadores que están"

Por último, ante la consulta sobre la salida de los dos laterales, expresó que "Emiliano (Ancheta) pidió el cambio por un tema muscular y Camilo (Cándido) porque quise dar un poco de despliegue por izquierda con Benjamín (Núñez) que pensaba ponerlo más de volante, pero lo tuve que poner de lateral".