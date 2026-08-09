Tenso final del Nacional-Boston River: discusiones, empujones y tres expulsados al término del partido

No fue un partido de pierna fuerte. Hubo amarillas, pero tampoco fue un encuentro que estuviera "picado" durante los 90 minutos de juego, pero sí se dio sobre el final del mismo. Nacional, molesto por el marcador, empezó a acusar ciertas situaciones donde entendió que Boston River hacía tiempo, más allá de las nuevas reglas que motivan el juego rápido.

Apenas el árbitro Hernán Heras marcó el final del partido, el cuerpo técnico y jugadores de Boston River celebraron, mientras que Lucas Rodríguez algo recriminó hacia Juan Acosta y a partir de ahí comenzaron los empujones, discusiones y hasta alguna mano de más.

1 / 5: Las discusiones del final del partido entre Nacional y Boston River. (Foto: Ignacio Sánchez.) 2 / 5: Las discusiones del final del partido entre Nacional y Boston River. (Foto: Ignacio Sánchez.) 3 / 5: Las discusiones al término del partido entre Nacional y Boston River. (Foto: Ignacio Sánchez.) 4 / 5: Las discusiones al término del partido entre Nacional y Boston River. (Foto: Ignacio Sánchez.) 5 / 5: Las discusiones al término del partido entre Nacional y Boston River. (Foto: Ignacio Sánchez.)

Más de un jugador del Bolso le empezó a recriminar al lateral derecho del Sastre, que fue capitán de Boston River, mientras Heras observó todo desde cerca junto a sus asistentes. Poco después apareció Camilo Cándido, que ya estaba en el banco de suplentes, y se mostró efusivo con Acosta.

Manotazo va, manotazo viene, incluso se metieron Ignacio Ithurralde y Jorge Bava intentando separar a los futbolistas que seguían en un borbollón de discusiones y empujones. Hasta que el árbitro empezó a mostrar tarjetas rojas para varios jugadores.

Camilo Cándido y Juan Acosta, los involucrados en la discusión principal y la más fuerte al término del encuentro, fueron expulsados, mientras que Gaston Ramírez empezó a protestar la roja a la Joyita y Heras no lo dudó: también le mostró la roja al volante ofensivo que no tuvo minutos al estar en el banco de suplentes.

Al término del partido habló uno de los involucrados como Juan Acosta que en diálogo con la prensa —entre ellos Ovación— manifestó: "Cándido me dijo que estaba ahí la gente de Nacional, pero también estaban ahí mis compañeros. Con el paso de las horas creo que va a quedar ahí".

El capitán del Sastre, ante la ausencia de Martín González, subrayó: "Tenía a la gente de Boston y mis compañeros en el banco, no le voy a dar mucha importancia, no paso nada fue una discusión"

"Yo ya tenia quinta amarilla, pero me molesta porque no es lo que me gusta, se ven feos los agarrones y creo que en una charla lo podíamos arreglar entre jugadores", sentenció.