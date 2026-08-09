Nacional 1-2 Boston River por el Clausura: el Bolso ganaba por gol de Botta, pero el Sastre se lo dio vuelta

La jornada del domingo se cerró en el Gran Parque Central donde Nacional y Boston River se midieron en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura buscando una victoria muy importante y que sirviera de envión para lo que viene por delante en el último certamen corto de la temporada.

Los tres puntos se fueron para el barrio Bolívar porque los consiguió el Sastre incluso luego de comenzar abajo por el gol de Rubén Botta que debutó con gol en Nacional. Maximiliano Silvera en contra y Facundo Muñoa con una gran definición, dieron vuelta el marcador a favor del equipo rojiverde de visita.

El equipo de Ignacio Ithurralde cortó la racha de seis partidos sin victorias en la Liga AUF Uruguaya, mientras que Jorge Bava llegó a 16 partido en el certamen local con ocho victorias, un empate y siete derrotas.