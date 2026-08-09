Nacional 1-2 Boston River por el Clausura: el Bolso ganaba por gol de Botta, pero el Sastre se lo dio vuelta

La jornada del domingo se cerró en el Gran Parque Central donde Nacional y Boston River se midieron en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura buscando una victoria muy importante y que sirviera de envión para lo que viene por delante en el último certamen corto de la temporada.
Los tres puntos se fueron para el barrio Bolívar porque los consiguió el Sastre incluso luego de comenzar abajo por el gol de Rubén Botta que debutó con gol en Nacional. Maximiliano Silvera en contra y Facundo Muñoa con una gran definición, dieron vuelta el marcador a favor del equipo rojiverde de visita.
El equipo de Ignacio Ithurralde cortó la racha de seis partidos sin victorias en la Liga AUF Uruguaya, mientras que Jorge Bava llegó a 16 partido en el certamen local con ocho victorias, un empate y siete derrotas.
Nacional 1-2 Boston River:
Nacional: Alexis Martín; Emiliano Ancheta (76' Santiago Silva), Agustín Rogel, Francisco Calvo, Camilo Cándido (85' Benjamín Núñez); Bruno Zuculini (45' Rubén Botta), Lucas Rodríguez, Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi (68' Agustín dos Santos), Maximiliano Silvera (68' Pavel Núñez), Tiziano Correa. DT: Jorge Bava
Boston River: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Marco Mancebo, Mateo Rivero, Jairo O'Neil; Lautaro Vázquez (72' Andy López), Rodrigo Saravia, Leandro Suhr, Facundo Muñoa (78' Yair González), Facundo Aristegui (78' Marcelo Hornos); Nicolás Siri (49' Francisco Bonfiglio). DT: Ignacio Ithurralde.
Goles: 50' Rubén Botta (N) / 1-0; 57' Maximiliano Silvera (e/c) (BR) / 1-1; 64' Facundo Muñoa (BR) / 1-2.
Amarillas: Maximiliano Silvera (N); Nicolás Siri, Juan Acosta, Bruno Antúnez (BR).
Rojas: Camilo Cándido (N); Juan Acosta, Gastón Ramírez (BR) —al término del partido—.
Minuto 90+7: ¡Final del partido!
Boston River se impuso por 2-1 ante Nacional en el Gran Parque Central luego de comenzar abajo por el gol de Rubén Botta y darlo vuelta por los goles de Maximiliano Silvera en contra y Facundo Muñoa.
Minuto 90+6: se lo perdió Pavel Núñez en la hora
Agustín Rogel la peleó en el área rival y la pelota le quedó al joven atacante al que le quedó alta la pelota y aunque remató, se fue por arriba.
Minuto 85: Nacional va con más ganas que fútbol
El Bolso, sin demasiadas ideas, va en busca del empate en el Gran Parque Central ante un Boston River agazapado buscando el tercer gol de visitante.
Minuto 64: ¡Gol de Boston River!
Leandro Suhr encaró por derecha, puso la pelota en el área donde esperaba Facundo Muñoa y el atacante abrió el pie izquierdo para ubica el esférico al segundo palo y así establecer el segundo del Sastre.
Minuto 60: casi llega el segundo de Boston River
Entonado por el gol del empate, el Sastre fue en busca del segundo y casi lo encuentra Lautaro Vázquez con un cabezazo que pasó apenas afuera del arco de Alexis Martín y tras un centro de Juan Acosta.
Minuto 57: ¡Gol de Boston River!
Luego de un ataque peligroso de Facundo Aristegui, que terminó en falta de Maximiliano Silvera, Rodrigo Saravia remató el tiro libre que el propio Silvera desvió para vencer a su propio arquero y establecer así el empate parcial.
Minuto 50: ¡Gol de Nacional!
Apenas cinco minutos en cancha le bastaron a Rubén Botta para empezar a mostrar parte de su clase. Ganó con el físico, abrió el pie zurdo y puso la pelota contra un palo para vencer a Antúnez y poner el 1-0 del Bolso.
Minuto 45: ¡Cambio en Nacional!
Ingresó Rubén Botta para hacer su debut con la camiseta de Nacional en lugar de su compatriota Bruno Zuculini.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Sigue el fútbol en el Gran Parque Central donde Nacional y Boston River empatan sin goles en el marco de la primera fecha del Clausura.
Minuto 45+1: ¡Final del primer tiempo!
Nacional y Boston River se fueron al descanso sin goles, pero en una primera mitad donde las jugadas claras de gol no faltaron. Si bien el Sastre pareció mejor momentos, el Bolso tuvo de las suyas con dos pelotas en los palos en la misma jugada.
Minuto 42: el palo salvó por duplicado a Boston River
La mejor jugada colectiva de Nacional terminó en un zapatazo de Luciano Boggio al primer palo que se estrelló en el horizontal, tras una serie de rebotes, Bruno Zuculini la recibió, la paró de pecho y disparó de zurda, pegando una vez más en la misma zona del horizontal.
Minuto 34: ahora fue Antúnez el que evitó el gol
Camilo Cándido creció por banda izquierda, metió la pelota al medio y de primera remató Tiziano Correa para poner la pelota contra un palo, pero justo metió la mano Bruno Antúnez para mandarla al tiro de esquina.
Minuto 29: en un minuto Alexis Martín pasó a ser figura
En un contragolpe muy peligroso, Leandro Suhr quedó mano a mano con Agustín Rogel, enganchó, se acomodó y sacó el zurdazo a colocar provocando un a gran atajada de Alexis Martín que pocos segundos después volvió a brillar. En esta ocasión, Nicolas Siri sacó un zapatazo que volvió a repeler el guardameta.
Minuto 19: Martín sacó corto y casi se la roban
Lautaro Vázquez presionó ante la salida de Alexis Martín, el arquero dejó corta la pelota, pero el atacante de Boston River solo atinó a poner la cabeza y su intento se fue por encima del horizontal.
Minuto 13: lo tuvo Aristegui y se lo perdió
En esos intentos peligrosos de Boston River, fue Facundo Muñoa el que desbordó por derecha, metió el centro atrás y Facundo Aristegui remató, pero pifió y se fue lejos.
Minuto 6: Boston comenzó mejor, pero la primera fue de Nacional
El Sastre empezó mejor en cancha, se paró sobre el arco de Alexis Martín y desde allí merodeó con un gol que por ahora no concretó, aunque en la primera que tuvo Nacional, generó peligro luego de que Maximiliano Silvera ganara la pelota y la jugada terminara con un zapatazo de Tiziano Correa.
¡Comenzó el partido!
Ya juegan Nacional y Boston River en el Gran Parque Central en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura.
La previa:
El Bolso viene de un triunfo muy bien valorado ante Progreso, sobre todo porque se dio sobre la hora y le permitió volver a sumar de a tres a nivel local. Mientras tanto, el Sastre arrastra una dura seguidilla sin victorias teniendo en cuenta que acumula siete partidos sin poder ganar.
El partido contará con la transmisión de DSports, Flow, TCC, Multiseñal, Montecable y los cables del interior. Además se verá por Disney+ y AntelTV.
Los de Jorge Bava formarán con Alexis Martín; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Bruno Zuculini, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Silvera, Tiziano Correa. Por su parte, Ignacio Ithurralde contará con Bruno Antúnez; Juan Acosta, Marco Mancebo, Mateo Rivero, Jairo O'Neil; Lautaro Vázquez, Rodrigo Saravia, Leandro Suhr, Facundo Muñoa, Facundo Aristegui; Nicolás Siri.
Árbitro: Hernán Heras.
Asistentes: Nicolás Taran y Sebastián Silvera.
Cuarto árbitro: Felipe Vikonis.
VAR: Andrés Cunha.
AVAR: Horacio Ferreiro.
¡El once de Boston River!
El Sastre llega al Gran Parque Central buscando cortar una racha negativa en el inicio del Torneo Clausura y con la presencia de Nicolás Siri en el ataque.
El once del Sastre: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Marco Mancebo, Mateo Rivero, Jairo O'Neil; Lautaro Vázquez, Rodrigo Saravia, Leandro Suhr, Facundo Muñoa, Facundo Aristegui; Nicolás Siri.
🫵 Nuestros 11 para enfrentar a @Nacional #SomosBostonRiver 🟢🔴 pic.twitter.com/tywPfUfVEz— BOSTON RIVER (@bostonriver) August 9, 2026
¡Confirmado el once inicial de Nacional!
Jorge Bava definió la oncena con la que saltará al campo de juego con la ausencia de Agustín Dos Santos —que estará en el banco— y la presencia de Tiziano Correa en el ataque en lugar de Maximiliano Gómez, suspendido.
El once del Bolso: Alexis Martín; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Bruno Zuculini, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Silvera, Tiziano Correa.
📋 Así juega Nacional 🆚 Boston River— Nacional (@Nacional) August 9, 2026
🏆 @LigaAUF
⚽️ Torneo Clausura | Fecha 1 pic.twitter.com/olViARXGeU
Rubén Botta es la novedad entre los convocados de Nacional
El argentino Rubén Botta llegó hace pocos días al plantel de Nacional pero desde el club le confesaron a Ovación que está mejor de lo esperado desde lo físico y es por eso que formó parte de la lista de convocados.
📋 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀— Nacional (@Nacional) August 9, 2026
🆚 Boston River
⏰ 18:30 hs
🏟️ Gran Parque Central pic.twitter.com/rv7VaJsMew
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Nacional y Boston River!
Nacional y Boston River se miden en el Gran Parque Central en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura y en busca de puntos muy importantes para crecer en la Tabla Anual.