Así quedaron las tablas del Clausura, Anual y Descenso tras la derrota de Nacional ante Boston River
El tricolor perdió la chance de recortar la distancia en la acumulada con Peñarol y Cerro venció a Danubio en un duelo clave por la parte baja de las tabla de posiciones.
Nacional dejó pasar la mejor oportunidad para acortar la distancia de ocho puntos que tenía con Peñarol (43 unidades). El Bolso cayó 2-1 ante Boston River y se quedó en el séptimo puesto (35) de la Tabla Anual, en la que podía ponerse a tiro luego de que el aurinegro no pudiera jugar ante Montevideo City Torque por la suspensión del encuentro tras el fallo de la red lumínica en el Estadio Charrúa.
A primera hora se movió la zona roja del Descenso, Cerro (67) le ganó 1-0 a Danubio (65) este domingo, en un cruce directo por el Descenso, en el que Progreso (55) está último y cada vez se hunde más tras no poder vencer a Central Español el sábado en el Palermo.
La fecha finaliza mañana con el cruce entre Deportivo Maldonado y Racing, en el Campus de Maldonado, desde las 19 horas.
Así está la Tabla del Clausura
Así está la Tabla Anual
Así está la Tabla del Descenso
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