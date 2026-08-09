Así quedaron las tablas del Clausura, Anual y Descenso tras la derrota de Nacional ante Boston River

Nacional dejó pasar la mejor oportunidad para acortar la distancia de ocho puntos que tenía con Peñarol (43 unidades). El Bolso cayó 2-1 ante Boston River y se quedó en el séptimo puesto (35) de la Tabla Anual, en la que podía ponerse a tiro luego de que el aurinegro no pudiera jugar ante Montevideo City Torque por la suspensión del encuentro tras el fallo de la red lumínica en el Estadio Charrúa.

A primera hora se movió la zona roja del Descenso, Cerro (67) le ganó 1-0 a Danubio (65) este domingo, en un cruce directo por el Descenso, en el que Progreso (55) está último y cada vez se hunde más tras no poder vencer a Central Español el sábado en el Palermo.

La fecha finaliza mañana con el cruce entre Deportivo Maldonado y Racing, en el Campus de Maldonado, desde las 19 horas.

Así está la Tabla del Clausura

Así está la Tabla Anual