La charla de Eguren en el vestuario de Nacional, el silencio de los futbolistas y el enojo de los dirigentes

Algunos jugadores de Nacional pasaron por la zona mixta con la cabeza gacha, escondidos en la gorra del buzo. Otros, serios, pero con la frente en alto, sin mirar a los periodistas. Ninguno habló con los medios. Tampoco ninguno había hablado minutos antes en el vestuario del Gran Parque Central, tiempo después de haberse consumado la derrota contra Boston River 2-1 después de haber empezado ganando.

En esa charla de vestuario no fue Jorge Bava el que habló, el que tomó la palabra fue el mánager general Sebastián Eguren. Durante unos 10 minutos se paró en el medio de camarín y les habló de frente a los futbolistas, sin gritos ni enojo, pero sí con un tono sostenido. Les dijo, entre otras cosas, que les quedaban 14 partidos para poder salir aplaudidos del GPC y no en un mar de silbidos y cánticos con insultos como en la noche de este domingo, que tenían que tragarse este momento y encontrar la manera de revertir esta situación muy compleja que tiene al equipo afuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores. Eguren también les dijo a los jugadores que ahora son solo ellos, espalda con espalda con él y con el cuerpo técnico. Ninguno de los futbolistas comentó algo.

Posterior a esa charla, Bava y su cuerpo técnico se reunieron con Eguren, según le comentaron a Ovación desde Nacional. Y una hora y cuarto después de finalizado el partido, apareció Bava para dar la cara ante los medios. “Vine acá para salir campeón, no me puedo permitir salir campeón en todos lados menos acá. Eso es lo que me da más fuerza y más bronca al mismo tiempo”, afirmó el entrenador de los tricolores, lejos de pensar en una renuncia al cargo y convencido de que todavía pueden ganar el Clausura.

Este lunes a la hora 10:00 habrá reunión de directiva de Nacional. Y se hablará de la continuidad de Bava, claro que está siendo cuestionada después de alcanzar las 10 derrotas y de obtener apenas un porcentaje del 50% de los puntos ganados. Pero también está siendo cuestionado del rol de Eguren y de por qué las altas no han llegado en tiempo y forma. Hay quienes piensan que hubo errores del mánager a la hora de solicitar como prioridad un arquero y un volante central por delante de puestos que hoy en día están mostrando que el plantel tiene falencias, como en los laterales. Hay mucho enojo con la situación y preocupación por lo que puede pasar: hoy el equipo está séptimo en la Tabla Anual, afuera de clasificación de la Copa Libertadores 2027. Y más allá del cimbronazo que generaría no ganar el bicampeonato, peor aún sería quedar afuera de la Copa, por lo deportivo, y también por lo económico.