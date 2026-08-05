Del diálogo de Nicolás Lodeiro con el plantel de Nacional a la promesa que hizo tras anunciar su retiro

La voz entrecortada. Las caras de asombro. La emoción que invadió al propio Nicolás Lodeiro, a quienes fueron hasta ayer sus compañeros y al cuerpo técnico de Jorge Bava. Los jugadores habían sido citados para el entrenamiento de este martes, pero resultó que no era uno más.

Todos juntos realizaron los trabajos en el gimnasio y al momento de bajar a la cancha, uno de los capitanes del Bolso pidió la palabra. Fueron pocas, la emoción no lo dejó ser muy extenso, pero le alcanzó para decir una que lo marcó a él y a los demás: retiro.

Antes de lo esperado, teniendo en cuenta que quedan cuatro meses para cerrar la temporada, Lodeiro le puso punto final a su pasaje por el club y también a esa carrera que lo llevó a jugar en Argentina, Brasil, Países Bajos y Estados Unidos, pero que guarda un lugar muy especial para Nacional.

“Amo a Nacional, mi familia también y siempre soñé con esto: irme por donde empezó todo e irme con la camiseta de Nacional puesta que eso es lo más lindo que el deporte me dio y a la hinchada de Nacional, ahora voy a estar con ustedes del otro lado del tejido. Esto no va a cambiar, los sentimientos van a estar siempre y alentando a nuestro equipo”, sentenció en un video que publicó la institución en sus redes sociales en la tarde de ayer.

✍🏼 De 𝑁𝑖𝑐𝑜 para ustedes pic.twitter.com/0mWckj2Q7Z — Nacional (@Nacional) August 4, 2026

Lodeiro, que volvió a Nacional en julio del 2025, deja a los tricolores después de haber jugado 117 partidos, con 69 triunfos, 27 empates y 21 derrotas. Marcó 19 goles en 6888 minutos con un promedio de 0.16 tantos por partido disputado. Debutó contra Estudiantes de La Plata el 21 de julio de 2007 en un amistoso en el que entró a los 61 minutos.

Nico entendió que no estaba aportando al equipo todo lo que le gustaría. También se dio una rareza en la carrera del 10, que tiene que ver con dos expulsiones que sufrió en el primer semestre de esta temporada. Además, había visto la roja contra Danubio en el Clausura 2025.

Desde que llegó, el técnico Jorge Bava le había dado un papel importante dentro del equipo, siendo titular en la mayoría de las ocasiones como un volante interior por izquierda, aunque las suspensiones -sumado al bajo rendimiento- le quitaron protagonismo en el plantel.

“Me voy feliz porque Nacional me dio más de lo que imaginé y de lo que yo soñé. Tenía muchos sueños y cumplí todos, por eso me voy feliz, se cierra una etapa que es difícil, pero me siento orgulloso con el camino que recorrí y es gracias a ustedes. Le metí todo lo que pude y lo hice con tremendo sacrificio, pasión, mi vida la dedique para esto“, sentenció. Como le dijo a sus compañeros, según pudo recrear Ovación, se retiraba del fútbol pero iba a ser un hincha más. Asegurando, con tono de promesa, que cada tanto va a seguir yendo a Los Céspedes porque todos cuentan con él para lo que necesiten.