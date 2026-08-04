"Me voy feliz porque Nacional me dio más de lo que imaginé": Lodeiro se emocionó y compartió un mensaje tras su retiro

Nicolás Lodeiro sorprendió a propios y extraños luego de que este martes anunciara su retiro del fútbol profesional. El sanducero tuvo la posibilidad de jugar sus últimos partidos con la camiseta de Nacional, esa que lució en sus inicios por lo que se mostró agradecido en un mensaje que compartió en las redes sociales del club.

"Queridos bolsilludos, hinchada, familia, religión, mi vida. Llegó el momento que iba a llegar pero que no quería. Me preparé y llegó el momento de retirarme del fútbol, de dejar atrás una parte hermosa de mi vida, que me dio todo. Ustedes que siempre estuvieron desde el día que llegué, me formaron como persona y es así, llegué a los 12 desde Paysandú, maduré, crecí, aprendí, caí, me levanté, me goleparon, pero salí adelante, la peleé y todo gracias a esa formación que tuve acá mismo en el club", inició.

Lodeiro, agregó: Se terminó una etapa preciosa y nada más lindo que terminarla donde arranqué, acá en casa. Quería agradecerles por todo, porque siempre me acompañaron, estuvieron en la buenas y en la malas, agradecerle a todos los cuerpos técnicos que tuve desde juveniles, los compañeros, a toda la gente que no se ve pero que siempre están y son tan importante como funcionarios del club".

"Me voy feliz porque Nacional me dio más de lo que imaginé y de lo que yo soñé. Tenía muchos sueños y cumplí todos, por eso me voy feliz, se cierra una etapa que es difícil, pero me siento orgulloso con el camino que recorrí y es gracias a ustedes. Le metí todo lo que pude y lo hice con tremendo sacrificio, pasión, mi vida la dedique para esto y cumplí muchos sueños", sentenció.

✍🏼 De 𝑁𝑖𝑐𝑜 para ustedes pic.twitter.com/0mWckj2Q7Z — Nacional (@Nacional) August 4, 2026

Lodeiro también se tomó un momento para agradecer a todos los equipos por los que pasó a lo largo de su carrera: "Me hicieron crecer y aprender". Aunque manifestó: "Pero Nacional tiene un lugar especial en mi corazón, fue donde empezó todo y quería cumplir el sueño de poder retirarme por esta puerta que me recibió".

También aprovechó la ocasión para expresar la emoción de haber defendido a la selección de Uruguay: "Representar a mi país fue de lo mas lindo que me pudo pasar, me dio la posibilidad de jugar Mundiales, ganar un titulo, vivir el proceso de juveniles y agradezco a toda la gente del Complejo Celeste porque ellos son parte de mi camino".

"Me voy por la puerta de donde comenzó todo, la del Parque. Otro Parque, moderno, pero con el mismo aire. Me voy feliz, así que quiero agradecer a todas esas personas y en especial a mi familia que siempre estuvo, a mis amigos que saben lo que es este camino y me acompañaron siempre. A las personas que arrancaron conmigo y hoy ya no están, pero sé que están contentos con esta decisión, por cómo me fue y seguramente estén orgullosos y yo también", añadió.

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Gracias por defender la camiseta que siempre llevaste en el corazón. Gracias por cada etapa compartida, por tu compromiso, por tu profesionalismo y por representar a Nacional con orgullo cada vez que te tocó vestir estos colores. pic.twitter.com/J5Pch7hHZT — Nacional (@Nacional) August 4, 2026

"Amo a Nacional, mi familia también y siempre soñé con esto: irme por donde empezó todo e irme con la camiseta de Nacional puesta que eso es lo más lindo que el deporte me dio y a la hinchada de Nacional, ahora voy a estar con ustedes del otro lado del tejido. Esto no va a cambiar, los sentimientos van a estar siempre y alentando a nuestro equipo. Así que más juntos que nunca cinchando para adelante como lo hicimos apoyando a otras generaciones de jóvenes que están viniendo. Yo me sumo a ustedes y vamos a apoyarlos", agregó.

"La única manera de hacerlo es si estamos juntos como siempre lo hizo la historia de Nacional. Muchas gracias por todo este tiempo y porque estuvieron siempre. Me voy feliz y agradecido con todos ustedes, nos vemos pronto porque se termina la etapa de jugador, pero la vida sigue y hay que seguir disfrutando y y alegrándonos cuando gane nuestro querido Nacional", finalizó.