Del "no quería llorar hoy" al "te entregaste para darlo todo" de Luis Suárez dedicado a Nicolás Lodeiro

No cabe duda de que fue la noticia del día. Nicolás Lodeiro le puso fin a su carrera como futbolista cuando todavía estaba defendiendo a Nacional y en medio de una temporada que está a punto de iniciar el Torneo Clausura. Las declaraciones del sanducero sorprendieron, pero también sirvieron para que el mundo del fútbol le demuestre su cariño.

Así como lo hicieron muchos de los que fueron compañeros en el Bolso en esta última etapa, e incluso el entrenador Jorge Bava, también lo hizo Luis Suárez, con quien compartió mucho en su carrera tanto a nivel de clubes como en la selección de Uruguay. De hecho, fueron 51 partidos en los que defendieron al Ajax y a la Celeste tanto en la mayor como en la Sub 23 que participó de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

El Pistolero, amigo de Lodeiro, expresó rápidamente "no quería llorar hoy", acompañado del video en el que Nicolás Lodeiro anuncia de forma oficial su retiro de la profesionalidad. De hecho, en ese mismo video hace referencia a Uruguay al mencionar que "representar a mi país fue de lo mas lindo que me pudo pasar, me dio la posibilidad de jugar Mundiales, ganar un titulo, vivir el proceso de juveniles y agradezco a toda la gente del Complejo Celeste porque ellos son parte de mi camino". Esa consagración fue junto a Luis Suárez en la Copa América 2011, así como un año antes ya habían compartido el cuarto puesto de Sudáfrica 2010.

"Un día de sensaciones raras… triste porque dejaremos de verte donde fuiste muy feliz con tus jugadas, tus asistencias y tus goles, pero con la alegría de verte FELIZ!", fue lo primero que indicó Luis Suárez en un posteo a través de su cuenta de Instagram.

"Hasta el último día te entregaste para darlo todo dentro de la cancha, los que te conocemos sabemos todo amigo. Afuera de la cancha un HERMANO que siempre estuvo presente, un compañero que no importaba el momento siempre estaba ahí", agregó el jugador del Inter Miami.

"Sentite orgulloso, donde estuviste dejaste una gran imagen que será recordada. Te deseo lo mejor SIEMPRE enano y como te dije 'se termina una hermosa etapa, pero viene otra MEJOR'. Te quiero mucho", sentenció el salteño.

Además, también compartió un video realizado por Nacional en el que se muestran imágenes de los inicios de Nicolás Lodeiro, así como también videos de grandes momentos luciendo la camiseta del Bolso.