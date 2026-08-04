"De esas personas que te marcan la carrera": el emotivo posteo de Verón Lupi a Lodeiro y los mensajes tras retirarse

La noticia caló hondo en Nacional. Hinchas, dirigentes y plantel se sorprendieron ante lo que Nicolás Lodeiro les informó: no sigue en el club y tampoco continuará con su carrera profesional, poniendo punto final a una extensa trayectoria que lo llevó a jugar a Argentina, Brasil, Países Bajos y Estados Unidos, además de defender al club de sus amores.

Lo dijo el propio futbolista al despedirse: "Nacional tiene un lugar especial en mi corazón, fue donde empezó todo y quería cumplir el sueño de poder retirarme por esta puerta que me recibió".

Y ese sentimiento por el club no solo lo disfrutó él, sino que además buscó trasladarlo a otros, incluso a aquellos que ni siquiera han nacido en el país, como Tomás Verón Lupi que le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales luego de compartir el video donde se expresó uno de los capitanes que tuvo en el Bolso.

"Hoy se despide una de esas personas que a uno le marcan la carrera. Mis eternos agradecimientos por la manera que me recibiste y la forma que tuviste de enseñarme lo que significa y demanda esta institución. Fantástico como jugador, pero por encima de eso, una inmensa persona. Te deseo todo lo mejor en esta etapa, que seas muy feliz junto a tu familia y tus seres queridos", manifestó el argentino que también tuvo un pasado en Uruguay por Racing.

Otro de los que le dedicó unas palabras tras la decisión tomada fue Jorge Bava quien supo ser su compañero en cancha y actualmente su entrenador: "Gracias Nico por todo lo que le diste al club y en especial a este grupo con tu liderazgo en el día a día. Un ejemplo de profesional que siempre se brindó al máximo y defendió estos colores con humildad y responsabilidad".

"Tuve la suerte de vivir de cerca tu primera etapa como jugador y ver como esa carrera terminó convirtiéndose en una trayectoria exitosa a nivel mundial. Pero por encima del gran futbolista, hay una enorme persona que siempre está dispuesta a acompañar, aconsejar y hacer mejores a quienes tiene al lado. Te deseo el mayor de los éxitos en lo que viene. Te vamos a extrañar", sentenció el técnico.

Si de capitanes se habla, también despidieron al futbolista dos de los que hoy tiene Nacional. De hecho, uno de ellos lo viene siendo en este momento como lo es Maximiliano Gómez quien posteó: "Gracias por todo, Nicolás".

A su vez, lo hizo el principal futbolista del plantel al momento de portar la cinta como Sebastián Coates. "Lo mejor en tu nueva etapa", fue la publicación del zaguero en redes sociales.

Otro que compartió con Lodeiro en Nacional y que cumple con la condición de ser uno de los jóvenes que está apareciendo en el plantel a los que hay que apoyar "más juntos que nunca cinchando para adelante", como lo pidió el sanducero en su despedida, es Rodrigo Martínez quien también le dedicó unas palabras.

"Nico querido, gracias por cada momento vivido. Aunque fue poco tiempo, siempre estuviste en cada detalle. Se van a extrañar mucho esas risas todos los días, te quiero hermano", indicó.