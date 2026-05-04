Polémica en el Centenario: todo Nacional reclamó por una mano de Albion en el área que Heras desestimó

Cuando el reloj marcaba 53 minutos del partido entre Albion y Nacional por la fecha 14 del Torneo Apertura en el Estadio Centenario, se dio una situación polémica en la que el tricolor reclamó una mano por parte de un zaguero del Pionero.

Luego un tiro libre desde la derecha, llegó un centro en el que Paolo Calione ganó de cabeza, el zaguero Ezequiel Burdín estaba en la línea y en el mismo momento se lanza el arquero Sebastián Jaume a despejarla.

Primero pegó en el zaguero y luego la despejó el arquero. Los futbolistas albos reclamaron la mano y las cámaras del VAR la revisaron.

Pese a que Burdín la quitó en la línea de gol, tras ver las imágenes Hernán Heras desestimó el penal al entender que el defensa no extendía el radio del cuerpo por lo que no busco sacar ventaja que la tiene en posición natural.

Al momento de la acción el tricolor caía 3-1 ante el Pionero. Álvaro López abrió el marcador de penal a los seis minutos y Carlos Airala amplió la ventaja a los 17. Juan Cruz de los Santos descontó para el albo en el minuto 31 y luego López repitió para el 3-1 a los 43.

En el segundo tiempo Agustín Rogel anotó el 3-2 pero no alcanzó para que los de Jorge Bava se llevaran el triunfo del Centenario.

