¿Qué es el hantavirus? OMS reportó muertes en un crucero que partió de Ushuaia hacia Sudáfrica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre hantavirus en un crucero que navega en el Atlántico, tras confirmarse seis casos vinculados al brote, con tres fallecidos y un paciente en cuidados intensivos. El hecho ocurrió en Sudáfrica. El episodio involucra al buque MV Hondius, que realizaba una ruta entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde, y activó una respuesta sanitaria internacional coordinada.

Según informó la OMS a AFP, uno de los casos fue confirmado por laboratorio, mientras que otros cinco permanecen como sospechosos. “Se están llevando a cabo investigaciones y una respuesta internacional coordinada de salud pública”, indicó el organismo, que sigue la evolución del brote en alta mar.

El crucero MV Hondius, operado por la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions, transporta a unos 170 pasajeros y cerca de 70 tripulantes. De acuerdo con datos de monitoreo marítimo, el buque se encontraba frente a Praia, capital de Cabo Verde, al momento de reportarse la situación sanitaria.

Casos de hantavirus en el MV Hondius

El primer caso detectado fue el de un pasajero de 70 años que desarrolló síntomas a bordo y falleció durante la travesía. Su cuerpo fue trasladado a la isla de Santa Elena, territorio británico en el Atlántico Sur, según explicó el portavoz del Departamento de Salud de Sudáfrica, Foster Mohale.

Posteriormente, su esposa, de 69 años, también enfermó y fue evacuada a Johannesburgo, donde murió en un hospital. Un tercer paciente, un británico de 69 años, permanece en estado crítico. “El pasajero hospitalizado dio positivo por hantavirus”, detalló Mohale.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que podría haber una tercera muerte adicional aún a bordo del barco. Además, se evalúa trasladar a otros dos pasajeros enfermos a Cabo Verde para su aislamiento, lo que permitiría eventualmente retomar la ruta hacia las Islas Canarias.

Qué se sabe del hantavirus y el brote en el Atlántico

Ratón de hocico ferrúgineo Alexandra Cravino

Los hantavirus son una familia de virus transmitidos principalmente por roedores, a través del contacto con orina, heces o saliva. Pueden provocar cuadros graves como fiebre hemorrágica o síndrome respiratorio agudo severo.

La OMS indicó que está al tanto de “casos de síndrome respiratorio agudo grave en un crucero que navega por el Atlántico”, aunque no brindó inicialmente detalles sobre el número de afectados. El seguimiento incluye coordinación con autoridades sanitarias de varios países.

Expertos señalan que la transmisión entre humanos es extremadamente rara. Según la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza, “solo un tipo de virus, extremadamente raro, puede transmitirse de una persona a otra”, lo que limita el riesgo de contagio masivo en este tipo de situaciones.

El brote en el Atlántico Sur generó preocupación por tratarse de un entorno cerrado como un crucero, donde la propagación de enfermedades puede acelerarse. Las autoridades sanitarias continúan investigando el origen del contagio y monitorean la evolución de los pacientes.

El itinerario del barco incluía escalas en Georgia del Sur y Santa Elena antes de dirigirse a Cabo Verde. La situación obligó a revisar protocolos sanitarios y evaluar medidas de aislamiento para evitar nuevos contagios.

Con información de AFP.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

