"Nuestra historia": familia de Gustavo Penadés abrió cuenta en redes y dice que exsenador está "indefenso"

La familia del exsenador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, abrió una cuenta en la red social X (ex Twitter) en donde afirmaron, mediante un comunicado, que crearon ese canal al sentir la "necesidad" de poder expresar el "por qué" sostienen "que Gustavo se encuentra en un estado de indefensión".

"Desde hace tres años venimos leyendo, escuchando y viendo noticias sobre el llamado 'caso Penadés´", indicaron los familiares en el comunicado.

En ese sentido, sostienen que el objetivo de la iniciativa es que Penadés pueda, "lo antes posible, comparecer ante el juez definitivo de la causa".

Gustavo Penadés en audiencia por imputación de cohecho calificado y asociación para delinquir Foto: Francisco Flores

"No buscamos que este espacio sea para defenderlo, sino para que de una vez por todas, se llegue a la verdad", explican.

"Ya hemos vivido la rapidez con la que fue condenado públicamente, y no logramos entender por qué aquellas cuestiones que generaban dudas, evidenciaban irregularidades en el proceso o podían construir pruebas a favor de su inocencia, fueron archivadas rápidamente o incluso no investigadas, aún cuando la evidencia era clara", añaden.

"Como familia, estamos acá para contar nuestra historia", aseguran. "Sabemos que muchos quizás no la comprendan, pero sentimos la necesidad de atravesar este camino hasta el final del proceso", agregan.

La familia del exdirigente adelanta que esa cuenta será en canal que utilizarán de aquí al futuro.

Gustavo Penades a la salida del juzgado. Foto: Estefania Leal

Extienden prisión preventiva para Gustavo Penadés

La cuenta de redes es creada pocos días después de que la semana pasada, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 36 turno mantuviera la prisión preventiva respecto a Penadés, mientras que se impuso arresto domiciliario nocturno para el profesor de Historia Sebastián Mauvezín. Penadés fue imputado por más de 20 delitos sexuales en el marco de esta causa

Esta audiencia fue convocada a partir de la solicitud de prórroga de medidas cautelares presentada por la Fiscalía de Delitos Sexuales de 3er turno. La Fiscalía apeló la decisión de la jueza suplente Gabriela Azpiroz con respecto a Mauvezín y ahora deberá decidir el tribunal. El profesor de Historia fue imputado en la causa por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad, rompió el silencio.

"Hoy hay justicia, aunque soy cauto con la decisión que puede tomar el tribunal", dijo Mauvezín a El País.

En octubre de 2025, la fiscal del caso, Isabel Ithurralde, pidió una pena de 16 años de cárcel para Penadés, acusado de 22 delitos sexuales. Todos estos delitos se cometieron, de acuerdo a la tesis fiscal, respecto de 13 víctimas entre los años 90 y el 2021.