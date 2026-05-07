Edgardo Novick a Ovación: la banca a Diego Aguirre, el error de Peñarol y su charla con referentes de la barra
El consejero aurinegro habló en la previa al decisivo encuentro frente a Platense por Copa Libertadores en Vicente López y tocó varios temas de actualidad.
Enviado a Buenos Aires, Argentina
Edgardo Novick, consejero de Peñarol, habló con Ovación en la previa al partido de Copa Libertadores que el Mirasol tiene este jueves desde la hora 19:00 (ESPN y Disney+) frente a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López de Buenos Aires.
El directivo aurinegro se encargó de reafirmar la banca de todo el Consejo Directivo a Diego Aguirre a pesar de la racha de siete encuentros sin poder ganar que suma un equipo que necesita sumar de a tres en Argentina para seguir con esperanzas de avanzar a los octavos de final del certamen continental.
"En la historia he vivido periodos de gloria de Peñalol y periodos de baja. Hoy recordaba que después del 66 que Peñalol salió campeón, tuvo períodos malos, jugando mal, pero muchas veces lo que pasaba es que aún jugando mal Peñalol ganaba, inclusive pasó en el 2024, tuvo una racha de jugar mal y ganar. Ahora no se están dando los resultados y hay que tener paciencia, hay que seguir. Y yo lo vuelvo a decir, Aguirre nunca estuvo cuestionado, por nadie, ni en siquiera la directiva. En la directiva quien sacó el tema fue el presidente. Hablé con Aguirre, Aguirre nunca tuvo intención de renunciar y yo creo que es así. ¿Por qué? Porque Aguirre armó el equipo y es quien conoce a este plantel. Nadie mejor que Aguirre para seguir manejando este plantel y esperemos que pueda mejorar la situación. Pero ni en Aguirre, ni en la directiva, ni en nadie está presente ese tema", aclaró.
- Respecto a cómo vive la previa a un encuentro tan importante, el empresario manifestó: "A lo largo de mi vida y viendo fútbol hace 60 años, he pasado por buenos partidos, malos, finales, no finales. Hoy es un gran partido, muy importante para Peñarol. Algunos hablan de la final, para mí es una semifinal. Tenemos que ganar hoy y después volver a ganar. Pero bueno, se vive con mucho nerviosismo, con mucho entusiasmo y con muchas ganas de llegar ya a la noche".
- Consultado por el tema de la gran cantidad de lesiones, Novick contó: "Estamos preocupados y en algún momento pensamos en hacer un estudio a ver por qué. Si bien en el fútbol profesional hay muchas lesiones por la competencia, creo que Peñarol está por encima de la media. Lo que sí hay que aprender en un fútbol tan profesional y tan competitivo como el de hoy es que hay que tener un plantel de 22 jugadores porque estas cosas pasan y hay que estar preparado. Y Peñarol debería estar preparado. Peñarol es un equipo mucho más grande que Platense y Peñarol debería ganar hoy igual porque el presupuesto nuestro es tres veces más grande que el de Plántense. Cuando a veces decimos que no podemos competir con equipos brasileños porque tienen un gran equipo aunque le falten tres, cuatro jugadores, hoy Peñarol debería igual ganar a pesar de las lesiones".
- El consejero también habló sobre el particular hecho que ayer se dio en la llegada del plantel al hotel cuando referentes de la barra conversaron con Franco Escobar y Maxi Olivera: "Primero, Peñarol tiene una de las mejores hinchadas del mundo. Porque que vengan 4 o 5 mil personas en la situación y el momento en el que está el equipo, habla de una gran hinchada y eso lo quiero recalcar. Segundo, el jugador Escobar se equivocó. Muchos jugadores reaccionaron mal. Yo digo que en la vida todos reaccionamos mal. Había que observar a Escobar, pero el que tiene que decirle a Escobar que no debe reaccionar así es o el técnico o el gerente deportivo o el Consejo Directivo o el presidente, no la hinchada. Y hablé con el grupo de la hinchada y le dije 'no creo oportuno, por más bien que se le hable'. Y ellos me dijeron que le hablaron bien y que él entendió. Pero no creo oportuno que la hinchada en el hotel de Peñarol haya apartado al jugador para hablarle por más bien que haya sido. Y menos el día anterior a un partido tan importante para Peñarol. Es esa la situación. Las cosas se dan y se hablan y yo lo he hablado y lo he dicho: acá hay una comisión directiva, hay un director técnico, hay un gerente. Y son los que deben hablar con el jugador. Por más que la hinchada sea la hinchada mejor del mundo y lo vuelvo a decir".
-
El probable equipo de Peñarol para jugar un decisivo partido de Copa Libertadores frente a Platense
Vicente López, el estadio que representa a un barrio ilusionado donde Peñarol busca una recuperación urgente
Árbitros para la última fecha del Apertura: Feres fue designado para Nacional y Burgos viaja a Melo con Peñarol
Operativo de seguridad para hinchas de Peñarol en Buenos Aires: punto de encuentro, hora y sanciones previstas
Peñarol y el último tren contra Platense para subirse a la pelea en la Libertadores: hora, equipos y dónde verlo
¿Encontraste un error?