Edgardo Novick a Ovación: la banca a Diego Aguirre, el error de Peñarol y su charla con referentes de la barra

Enviado a Buenos Aires, Argentina

Edgardo Novick, consejero de Peñarol, habló con Ovación en la previa al partido de Copa Libertadores que el Mirasol tiene este jueves desde la hora 19:00 (ESPN y Disney+) frente a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López de Buenos Aires.

El directivo aurinegro se encargó de reafirmar la banca de todo el Consejo Directivo a Diego Aguirre a pesar de la racha de siete encuentros sin poder ganar que suma un equipo que necesita sumar de a tres en Argentina para seguir con esperanzas de avanzar a los octavos de final del certamen continental.

"En la historia he vivido periodos de gloria de Peñalol y periodos de baja. Hoy recordaba que después del 66 que Peñalol salió campeón, tuvo períodos malos, jugando mal, pero muchas veces lo que pasaba es que aún jugando mal Peñalol ganaba, inclusive pasó en el 2024, tuvo una racha de jugar mal y ganar. Ahora no se están dando los resultados y hay que tener paciencia, hay que seguir. Y yo lo vuelvo a decir, Aguirre nunca estuvo cuestionado, por nadie, ni en siquiera la directiva. En la directiva quien sacó el tema fue el presidente. Hablé con Aguirre, Aguirre nunca tuvo intención de renunciar y yo creo que es así. ¿Por qué? Porque Aguirre armó el equipo y es quien conoce a este plantel. Nadie mejor que Aguirre para seguir manejando este plantel y esperemos que pueda mejorar la situación. Pero ni en Aguirre, ni en la directiva, ni en nadie está presente ese tema", aclaró.