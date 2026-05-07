El show de Aguerre en Buenos Aires: le tiraron una galleta desde la tribuna de Platense y se la comió

Peñarol conseguía el resultado que tanto anhelaba en su ida a Buenos Aires, Argentina: vencía 1-0 a Platense por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores en el Estadio Ciudad de Vicente López. Por eso comenzó a hacer de todo lo que tenía a su alcance para enlentecer el ritmo del partido y, para eso, apareció Washington Aguerre con una situación curiosa.

Corría el minuto 33 y el elenco que conduce técnicamente Diego Aguirre derrotaba al Calamar gracias al tanto de Facundo Batista. Y en ese momento el partido se detuvo por una serie de protestas, pero justo la cámara de la transmisión captó a Washington Aguerre que, llamativamente, estaba masticando algo.

La periodista del campo de juego de la transmisión de ESPN remarcó que desde la tribuna de Platense le arrojaron una galleta al arquero Carbonero que procedió a comerla.

¡¡ARRANCÓ EL SHOW DEL WASHI!! Le tiraron una galletita a Aguerre desde la popular de Platense y el arquero de Peñarol... ¡¡SE LA COMIÓ!!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6WumZEy2nF — SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2026

Cabe destacar que el arquero de 33 años ya había tenido un par de cruces con algunos futbolistas del conjunto argentino. Uno de ellos fue Franco Zapiola, ya que Aguerre le mostraba el escudo de Peñarol haciendo referencia a los títulos que tiene la institución.

Sin embargo, Platense alcanzó el tanto del empate en el minuto 39 por medio de una buena acción colectiva que le permitió definir a Agustín Lagos para vencer la resistencia del golero oriundo de Artigas.

De esta manera, el equipo Mirasol se fue al descanso con un empate que no le sirve de mucho en su sueño de seguir con vida en la Copa Libertadores.

