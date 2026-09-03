El pronóstico para el viernes 4 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el viernes 4 de setiembre de 2026 el clima en Uruguay tendrá condiciones más estables, con presencia de nubosidad variable y un rango térmico nacional que irá de 5°C a 20°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso, con algunos períodos de mayor nubosidad y presencia de neblinas y bancos de niebla; hacia la tarde y la noche continuará el cielo claro a algo nuboso, también con reducción de visibilidad en algunos puntos. El viento soplará del sector sur entre 10 y 30 km/h durante la mañana, y luego se ubicará entre 10 y 20 km/h. Las temperaturas estarán entre 7°C y 20°C.

Para el noreste, la jornada comenzará con cielo claro a algo nuboso, intervalos de nubosidad y presencia de neblinas y bancos de niebla, mientras que en la tarde y la noche se mantendrá una situación similar, con nubosidad variable y visibilidad reducida en sectores puntuales. Los vientos serán del sector sur, de 10 a 30 km/h en la mañana y de 10 a 20 km/h hacia el final del día. Las temperaturas estarán entre 6°C y 19°C.

En el suroeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso, acompañado por neblinas y bancos de niebla, y durante la tarde y la noche pasará a estar claro a algo nuboso, con algunos períodos de nubosidad y neblinas. El viento soplará del sector sur entre 10 y 30 km/h, con períodos de intensidad variable de 0 a 10 km/h, y luego rotará a un régimen del sur de 10 a 20 km/h, también con momentos variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas estarán entre 6°C y 17°C.

En el centro-sur, el inicio del viernes tendrá cielo nuboso a cubierto, con períodos de algo nuboso y presencia de nieblas y neblinas; para la tarde y la noche, el panorama pasará a algo nuboso y nuboso, con neblinas. Los vientos serán del sector sur de 10 a 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h en la mañana, y luego del sur de 10 a 20 km/h, cambiando a variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas estarán entre 5°C y 17°C.

Nubes en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana estará marcada por cielo nuboso, con períodos de algo nuboso y presencia de nieblas y neblinas, mientras que en la tarde y la noche predominará el cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del oeste y suroeste entre 10 y 30 km/h durante la primera parte del día, y luego será del sector sur de 10 a 30 km/h, cambiando a variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas estarán entre 5°C y 17°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas y bancos de niebla; hacia la tarde y la noche se prevé cielo claro a algo nuboso, con períodos de nubosidad y neblinas. El viento será del suroeste entre 10 y 30 km/h en la mañana, y luego del sector sur de 10 a 20 km/h, cambiando a variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas estarán entre 10°C y 12°C.

En Montevideo y área metropolitana, el viernes comenzará con cielo nuboso, períodos de algo nuboso y presencia de neblinas y bancos de niebla, mientras que en la tarde y la noche habrá cielo claro a algo nuboso, con algunos períodos de nubosidad y neblinas. Los vientos soplarán del sector sur entre 10 y 30 km/h durante la mañana, y luego del sur de 10 a 20 km/h, cambiando a variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas estarán entre 8°C y 14°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.