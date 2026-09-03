Más lluvia, posibilidad de aguanieve y mucho frío: qué esperar del tiempo durante los próximos días en Uruguay

Tras un frente frío que trajo lluvias, Uruguay se apronta para afrontar varios días con bajas temperaturas fundamentalmente durante el fin de semana. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica en su pronóstico del tiempo para Montevideo y el área metropolitana que este jueves habrá entre 10° y 16°, por debajo de las máximas de 20° y 21° que se registraron el miércoles. Habrá precipitaciones pero irá mejorando en el correr de la tarde. El viernes, ya sin lluvias, la temperatura oscilará entre 8° y 14°.

No obstante el frío se hará sentir con más fuerza el fin de semana. El sábado, jornada ventosa con rachas de hasta 60 kilómetros por hora y con precipitaciones escasas en la capital, se prevé una mínima de 6° y una máxima de 12°. El domingo, también con alguna probabilidad de lluvias escasas, habrá entre 6° y 11°.

El lunes la temperatura mínima seguirá bajando a 3° pero la máxima empezará a recuperarse y se ubicará en 12° para iniciar nuevamente un camino ascendente con el correr de los días.

El meteorólogo Guillermo Ramis indicó que precisamente el domingo y el lunes aparecen como los días más fríos en el pronóstico del tiempo. En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690) señaló que el domingo "puede haber graupel" y "fundamentalmente aguanieve" y el lunes heladas, pero que después "vuelven los 16°".

Explicó que la máxima irá bajando de 17° el jueves a 15° el viernes, 12° el sábado y 10° el domingo, mientras la máxima pasará respectivamente de 12° a 8°, 9° y 7°. El lunes habrá 4° y 11°, según Ramis.

Una mujer abrigada caminando por Plaza Independencia, Montevideo, en un día de frío. Foto: Leonardo Mainé

El pronóstico del tiempo del meteorólogo Mario Bidegain

El meteorólogo Mario Bidegain ya había dicho a El País que el frente frío de este jueves no provocaría fuertes inclemencias sino que lo más importante sería el "cambio en el estado del tiempo", ya que se aproxima un fin de semana muy frío.

"Lo más importante del jueves es el cambio en el estado del tiempo por un frente frío desde la madrugada con lluvias escasas, entre 5 y 10 milímetros en Montevideo, fundamentalmente hasta las primeras horas, el resto del día comienza a mejorar", señaló.

Anunció un "descenso importante de temperaturas que se va a extender paulatinamente hasta el domingo". Este jueves estará un poco más frío que el miércoles, el viernes más que el jueves, y así sucesivamente.

Según el pronóstico de Bidegain, para el jueves se esperan 17° o 18°, para el viernes 15°, para el sábado 12° y para el domingo, el día más frío de la semana, 10° u 11°. También caerán las temperaturas mínimas, que el fin de semana se ubicarán en 6°. De todas formas, el especialista indicó que a partir del viernes habrá "buena presencia de sol".

En su cuenta de X Bidegain compartió un pronóstico de anomalías de temperaturas según el modelo GFS que indica que entre este viernes y el martes de la próxima semana Uruguay tendrá en promedio entre 8 y 12 grados menos de lo habitual. "A prepararse para el frío", exclamó.

Anomalías de temperaturas (°C) sobre Sudamérica según #GFS, de VIE04 a MAR08 septiembre. Se espera un fuerte ingreso de aire frío desde Patagonia hacia centro y norte #Argentina, #Uruguay, #Paraguay, S y SE de #Brasil, con anomalías de -8° a -12°C. A prepararse para el frío ! pic.twitter.com/B79JY3ipLW — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 1, 2026

Para el meteorólogo, no es posible descartar algún otro pulso de aire frío de aquí a la finalización del invierno, pero "las temperaturas ya no son del mismo calibre" que en junio, julio y agosto, cuando se registraron "máximas por debajo de los 10°".

También indicó que las lluvias seguirán. En base al modelo GFS mostró un mapa que muestra qué zonas del país tendrán más lluvias entre este viernes y el próximo miércoles.