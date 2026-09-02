De los 22° al desplome térmico: llega un frente frío con lluvias y un giro radical del tiempo en Uruguay

Uruguay tendrá este miércoles una jornada que, para lo que debería suceder en invierno, será bastante cálida. Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), se esperan 22°C en Montevideo y el área metropolitana y 23° en el suroeste, la zona de temperatura más alta: otras áreas tendrán cerca de 20°. Sin embargo, se prevé que empiece a desmejorar hacia la noche y durante la madrugada se registren las primeras lluvias debido a un frente frío.

En Montevideo se anuncia cielo nuboso y cubierto durante todo el jueves, con precipitaciones y tormentas aisladas en la mañana y solo precipitaciones aisladas en la tarde, mejorando con el correr de las horas. La temperatura bajará con respecto al miércoles: se esperan 10° de mínima y 16° de máxima, es decir, seis grados menos.

Pese a que el viernes ya no lloverá, está pronosticado que la temperatura siga su tendencia a la baja: 8° y 14°. El frío se hará notar con más fuerza el fin de semana: el sábado habrá entre 6° y 12°, con viento, y el domingo entre 6° y 11°. En otras zonas del país la mínima será más baja y la máxima más alta, mostrando una mayor amplitud térmica.

El pronóstico del tiempo del meteorólogo Mario Bidegain

El meteorólogo Mario Bidegain dijo a El País que el fenómeno del jueves no provocará fuertes inclemencias sino que lo más importante será el "cambio en el estado del tiempo" porque se iniciará el camino hacia un fin de semana muy frío.

"Lo más importante del jueves es el cambio en el estado del tiempo por un frente frío desde la madrugada con lluvias escasas, entre 5 y 10 milímetros en Montevideo, fundamentalmente hasta las primeras horas, el resto del día comienza a mejorar", señaló.

Anunció un "descenso importante de temperaturas que se va a extender paulatinamente hasta el domingo". El jueves estará un poco más frío que el miércoles, el viernes más que el jueves, y así sucesivamente.

Según el pronóstico de Bidegain, para el jueves se esperan 17° o 18°, para el viernes 15°, para el sábado 12° y para el domingo, el día más frío de la semana, 10° u 11°. También caerán las temperaturas mínimas, que el fin de semana se ubicarán en 6°. De todas formas, el especialista indicó que a partir del viernes habrá "buena presencia de sol".

En su cuenta de X Bidegain compartió un pronóstico de anomalías de temperaturas según el modelo GFS que indica que entre viernes y martes de la próxima semana Uruguay tendrá en promedio entre 8 y 12 grados menos de lo habitual. "A prepararse para el frío", exclamó.

Anomalías de temperaturas (°C) sobre Sudamérica según #GFS, de VIE04 a MAR08 septiembre. Se espera un fuerte ingreso de aire frío desde Patagonia hacia centro y norte #Argentina, #Uruguay, #Paraguay, S y SE de #Brasil, con anomalías de -8° a -12°C. A prepararse para el frío ! pic.twitter.com/B79JY3ipLW — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 1, 2026

Para el meteorólogo, no es posible descartar algún otro pulso de aire frío de aquí a la finalización del invierno, pero "las temperaturas ya no son del mismo calibre" que en junio, julio y agosto, cuando se registraron "máximas por debajo de los 10°".