Silencio, investigación y descargos ante AUF: el Consejo Directivo de Peñarol tras incidentes en el clásico

Los consejeros de Peñarol estaban citados a la hora 18:30 en el Palacio Contador Gastón Guelfi para llevar a cabo un Consejo Directivo especial en el que había un tema excluyente sobre la mesa: los incidentes que se dieron en la Tribuna Cataldi en el Campeón del Siglo tras el clásico del domingo.

Han sido días muy movidos para el aurinegro por todo lo acontecido en el CDS tras la derrota clásica ante Nacional por 1-0. Hay videos de seguridad que muestran muchas situaciones irregulares que llevaron a que en la reunión de ayer del Consejo Directivo del Mirasol se dialogara a fondo sobre el tema de la seguridad.

Desde la hora 19:30 comenzaron a llegar varios periodistas a las inmediaciones del Palacio con el fin de poder tener alguna declaración de los consejeros.

A partir de ese horario los mensajes con participantes de ese cónclave se respondían de forma muy esporádica. Aunque algunos marcaban algo: iba a ser complicado que alguien hablara.

Anuncio. A la hora 22:00, Peñarol emitió un comunicado en sus redes en el que señaló que va a iniciar una investigación por todo lo sucedido el pasado domingo en la Tribuna Cataldi.

“El Consejo Directivo del Club Atlético Peñarol resuelve iniciar investigación interna para identificar posibles responsabilidades de funcionarios, empresas tercerizadas o directivos sobre las irregularidades que se presentaron en el Estadio Campeón del Siglo”, sostiene el texto que publicó el Mirasol.

“A tales efectos, se contratará profesionales externos”, concluye el comunicado.

Desde ese momento comenzaron a retirarse los consejeros aurinegros. Y todos lo hicieron en silencio, sin dar declaraciones.

A raíz de los incidentes que se dieron en la Tribuna Cataldi, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) resolvió instruir el expediente.

Eso lleva a que Peñarol deba dar sus descargos por esos hechos el próximo lunes en la sede de la AUF.

Desde la Comisión Disciplinaria de la AUF le explicaron a Ovación que tras “la audiencia el fallo sale el miércoles (de la próxima semana) a más tardar”.

En ese sentido, el club Carbonero sabrá la semana que viene la sanción que recibirá. Desde la institución aurinegra tienen en claro que habrá una, aunque todavía no se sabe cuál será el tenor de esa sanción.

El caso de Nahitan Nández

La foto que publicó Bentancur Players con Nahitan Nández jugando en Peñarol. Foto: Captura.

Hay otro tema que desvela a Peñarol: el posible arribo de Nahitan Nández.

Para que Nández se ponga nuevamente la casaca aurinegra en este mercado, el martes debió haber rescindido su contrato con el Al-Qadsiah de Arabia Saudita antes de la hora 19:00 de Uruguay.

De haber hecho esto, el exjugador de Boca Juniors puede arribar al equipo que lo formó como profesional hasta tres fechas antes que finalice el Torneo Clausura.

Aún el conjunto Mirasol no tuvo una respuesta del representante de Nández, Pablo Bentancur, o del propio entorno del futbolista confirmando que se logró la desvinculación con el equipo árabe.

El martes Nández subió una foto en sus redes junto a su agente, quien viajó a Arabia Saudita por el tema de la rescisión del contrato.

Más tarde, la cuenta Bentancur Players también sacudió las redes publicando una imagen de Nández con la camiseta de Peñarol.

Desde el Mirasol confirmaron a Ovación que al jugador se le ofreció un importante contrato con tres años de extensión más uno y un salario considerablemente alto porque hay un objetivo deportivo para que Nahitan sea el capitán del equipo desde la temporada 2027.