El pronóstico para el martes 1 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que mañana, martes 1° de septiembre de 2026, el clima en Uruguay presentará una jornada con nubosidad variable, presencia de nieblas y neblinas en varias zonas y un rango térmico nacional que irá desde 6°C hasta 21°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana de cielo algo nuboso a nuboso, con períodos cubiertos, neblinas y bancos de niebla; el viento soplará del sureste a 10-30 km/h. Para la tarde y la noche, la nubosidad disminuirá con cielo claro a algo nuboso y por momentos nuboso, persistirán algunas neblinas y el viento rotará al este con 10-30 km/h. La mínima será de 9°C y la máxima de 21°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo algo nuboso y nuboso, períodos cubiertos, bancos de niebla y neblinas, además de probables precipitaciones aisladas; el viento será del sur y sureste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y la noche, el cielo tenderá a claro y algo nuboso, con intervalos nubosos, nieblas y neblinas, mientras que el viento pasará al sureste y este a 10-30 km/h. La mínima será de 11°C y la máxima de 20°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con nieblas y neblinas, y viento del sureste a 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche, el panorama evolucionará a claro y algo nuboso, con períodos nubosos, nuevas nieblas y neblinas, y viento del sureste al noreste a 10-30 km/h. La mínima será de 7°C y la máxima de 20°C.

Cielo con nubes en Montevideo. Foto: Archivo El País.

En el centro-sur, el informe de Inumet anticipa una mañana de cielo algo nuboso y nuboso, acompañada por nieblas y neblinas, con viento del sector este a 10-30 km/h. Para la tarde y la noche, predominará el cielo claro a algo nuboso, con lapsos nubosos, continuidad de nieblas y neblinas, y viento del sureste al noreste a 10-30 km/h. La mínima será de 6°C y la máxima de 19°C.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana comenzará con cielo algo nuboso y nuboso, períodos de cielo cubierto, nieblas y neblinas, y viento del sur y sureste a 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche, el cielo pasará a claro y algo nuboso con intervalos nubosos, se mantendrán nieblas y neblinas, y el viento seguirá del sur y sureste a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. La mínima será de 6°C y la máxima de 18°C.

En Punta del Este, el pronóstico apunta a una mañana algo nubosa y nubosa, con nieblas y neblinas, viento del sector este a 10-30 km/h y períodos variables de 0-10 km/h. En la tarde y la noche, el cielo estará claro a algo nuboso, con pasajes nubosos, persistencia de nieblas y neblinas, y viento del sureste y sur a 10-30 km/h, luego variable de 0-10 km/h. La mínima será de 10°C y la máxima de 13°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con nieblas y neblinas, viento del sector este a 10-30 km/h y períodos variables de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo se presentará claro y algo nuboso, con momentos nubosos, nieblas y neblinas, y viento del sureste al noreste a 10-30 km/h, también con períodos variables de 0-10 km/h. La mínima será de 9°C y la máxima de 17°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.