De los 21 °C a la lluvia y el frío: la fecha en que se terminan las jornadas primaverales en Uruguay

Uruguay tiene por estos días una temperatura poco habitual para la época y una cantidad de horas de sol totalmente inusual con respecto a las últimas semanas e incluso meses. Esta anomalía tiene una fecha de caducidad que los meteorólogos ubican el próximo jueves, cuando se esperan lluvias y tormentas.

El pronóstico del tiempo del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) marca para Montevideo y el área metropolitana una temperatura mínima de 9° y una máxima de 20°, aunque a las 13:00 horas la estación meteorológica del Prado registró 21°. Se espera que tras el sol que dominó la mañana haya períodos de nubosidad.

Hacia el martes Inumet pronostica una leve caída en la temperatura máxima a 17°, mientras la mínima seguirá en 9°. También se esperan períodos de nubosidad.

El miércoles la temperatura mínima será de 7° pero la máxima volverá a 21°, con vientos fundamentalmente del sector norte. De hecho, en el norte del país se esperan marcas similares en estas jornadas, con máximas en torno a 20°.

En Montevideo Inumet prevé que el jueves llueva. Además la temperatura comenzará a bajar: ese día habrá entre 9° y 16°, el viernes entre 8° y 14°, el sábado entre 6° y 11° y el domingo entre 5° y 12°.

El pronóstico del tiempo de Mario Bidegain

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X una serie de pronósticos que dan cuenta de la alta temperatura que predominará hasta el miércoles y un frente frío que avanzará desde el sur el jueves y traerá lluvias.

En base a Meteoblue informó que durante lunes, martes y miércoles se esperan 19°, 16° y 21° de máxima y precipitaciones menores a 10 milímetros acumulados el jueves con tormentas. Ese día la temperatura bajará a 17° y continuará la caída a 15° el viernes, a 13° el sábado y a 11° el domingo.

#Pronóstico para #Montevideo (URU) según @meteoblue, de LUN31ago a DOM06set. Se esperan tmáx de 19°, 16° y 21°C de LUN31 a MIE02. Lluvias (<10 mm) para JUE03 con tormentas (17°/12°C). Descienden las temperaturas con máximas 15° (VIE04), 13° y 11°C para SAB05 y DOM06 (muy frio) ! pic.twitter.com/BD6x0CpBHv — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 31, 2026

Previamente informó, en base al modelo ECMWF, que entre el miércoles y el jueves ingresará un frente frío desde el sur que provocará lluvias en casi todo el país aunque de escasos montos (entre cinco y diez milímetros) y luego una caída en las temperaturas.

#Lluvia acumulada (mm) según @ECMWF, desde DOM30ago a VIE04set sobre Sudamérica. Observar montos en #Misiones (#Argentina) y Norte Rio Grande Sul (#Brasil) con más 150 mm. Sobre #PBSAS y #Uruguay frente frío entre MIE02 y JUE03set provoca lluvias 5-10 mm y baja de temperaturas. pic.twitter.com/O0jWA26WFe — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 30, 2026