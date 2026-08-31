De los 21 °C a la lluvia y el frío: la fecha en que se terminan las jornadas primaverales en Uruguay
Montevideo y el área metropolitana registran temperaturas poco habituales para el invierno, pero los meteorólogos advierten que un frente frío con precipitaciones ya tiene fecha de llegada al país.
Uruguay tiene por estos días una temperatura poco habitual para la época y una cantidad de horas de sol totalmente inusual con respecto a las últimas semanas e incluso meses. Esta anomalía tiene una fecha de caducidad que los meteorólogos ubican el próximo jueves, cuando se esperan lluvias y tormentas.
El pronóstico del tiempo del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) marca para Montevideo y el área metropolitana una temperatura mínima de 9° y una máxima de 20°, aunque a las 13:00 horas la estación meteorológica del Prado registró 21°. Se espera que tras el sol que dominó la mañana haya períodos de nubosidad.
Hacia el martes Inumet pronostica una leve caída en la temperatura máxima a 17°, mientras la mínima seguirá en 9°. También se esperan períodos de nubosidad.
El miércoles la temperatura mínima será de 7° pero la máxima volverá a 21°, con vientos fundamentalmente del sector norte. De hecho, en el norte del país se esperan marcas similares en estas jornadas, con máximas en torno a 20°.
En Montevideo Inumet prevé que el jueves llueva. Además la temperatura comenzará a bajar: ese día habrá entre 9° y 16°, el viernes entre 8° y 14°, el sábado entre 6° y 11° y el domingo entre 5° y 12°.
El pronóstico del tiempo de Mario Bidegain
El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X una serie de pronósticos que dan cuenta de la alta temperatura que predominará hasta el miércoles y un frente frío que avanzará desde el sur el jueves y traerá lluvias.
En base a Meteoblue informó que durante lunes, martes y miércoles se esperan 19°, 16° y 21° de máxima y precipitaciones menores a 10 milímetros acumulados el jueves con tormentas. Ese día la temperatura bajará a 17° y continuará la caída a 15° el viernes, a 13° el sábado y a 11° el domingo.
#Pronóstico para #Montevideo (URU) según @meteoblue, de LUN31ago a DOM06set. Se esperan tmáx de 19°, 16° y 21°C de LUN31 a MIE02. Lluvias (<10 mm) para JUE03 con tormentas (17°/12°C). Descienden las temperaturas con máximas 15° (VIE04), 13° y 11°C para SAB05 y DOM06 (muy frio) ! pic.twitter.com/BD6x0CpBHv— Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 31, 2026
Previamente informó, en base al modelo ECMWF, que entre el miércoles y el jueves ingresará un frente frío desde el sur que provocará lluvias en casi todo el país aunque de escasos montos (entre cinco y diez milímetros) y luego una caída en las temperaturas.
#Lluvia acumulada (mm) según @ECMWF, desde DOM30ago a VIE04set sobre Sudamérica. Observar montos en #Misiones (#Argentina) y Norte Rio Grande Sul (#Brasil) con más 150 mm. Sobre #PBSAS y #Uruguay frente frío entre MIE02 y JUE03set provoca lluvias 5-10 mm y baja de temperaturas. pic.twitter.com/O0jWA26WFe— Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 30, 2026
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