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De los 21 °C a la lluvia y el frío: la fecha en que se terminan las jornadas primaverales en Uruguay

Montevideo y el área metropolitana registran temperaturas poco habituales para el invierno, pero los meteorólogos advierten que un frente frío con precipitaciones ya tiene fecha de llegada al país.

El País
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31/08/2026, 13:59
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Mapa de temperaturas previstas para las primeras horas de la tarde del miércoles 2 de setiembre, según Ventusky.
Mapa de temperaturas previstas para las primeras horas de la tarde del miércoles 2 de setiembre, según Ventusky.
Foto: Ventusky

Uruguay tiene por estos días una temperatura poco habitual para la época y una cantidad de horas de sol totalmente inusual con respecto a las últimas semanas e incluso meses. Esta anomalía tiene una fecha de caducidad que los meteorólogos ubican el próximo jueves, cuando se esperan lluvias y tormentas.

El pronóstico del tiempo del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) marca para Montevideo y el área metropolitana una temperatura mínima de 9° y una máxima de 20°, aunque a las 13:00 horas la estación meteorológica del Prado registró 21°. Se espera que tras el sol que dominó la mañana haya períodos de nubosidad.

Hacia el martes Inumet pronostica una leve caída en la temperatura máxima a 17°, mientras la mínima seguirá en 9°. También se esperan períodos de nubosidad.

El miércoles la temperatura mínima será de 7° pero la máxima volverá a 21°, con vientos fundamentalmente del sector norte. De hecho, en el norte del país se esperan marcas similares en estas jornadas, con máximas en torno a 20°.

Las temperaturas en Uruguay seguirán subiendo, pero luego llegan las lluvias y el frío: el pronóstico

En Montevideo Inumet prevé que el jueves llueva. Además la temperatura comenzará a bajar: ese día habrá entre 9° y 16°, el viernes entre 8° y 14°, el sábado entre 6° y 11° y el domingo entre 5° y 12°.

El pronóstico del tiempo de Mario Bidegain

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X una serie de pronósticos que dan cuenta de la alta temperatura que predominará hasta el miércoles y un frente frío que avanzará desde el sur el jueves y traerá lluvias.

En base a Meteoblue informó que durante lunes, martes y miércoles se esperan 19°, 16° y 21° de máxima y precipitaciones menores a 10 milímetros acumulados el jueves con tormentas. Ese día la temperatura bajará a 17° y continuará la caída a 15° el viernes, a 13° el sábado y a 11° el domingo.

Previamente informó, en base al modelo ECMWF, que entre el miércoles y el jueves ingresará un frente frío desde el sur que provocará lluvias en casi todo el país aunque de escasos montos (entre cinco y diez milímetros) y luego una caída en las temperaturas.

Tormenta sobre Montevideo
Tormenta sobre Montevideo.
Foto: Ignacio Sánchez.

El pronóstico para el lunes 31 de agosto: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

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