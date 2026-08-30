Las temperaturas en Uruguay seguirán subiendo, pero luego llegan las lluvias y el frío: el pronóstico

El tiempo en Uruguay tendrá un cambio marcado durante los próximos días, con un ascenso de las temperaturas que se extenderá hasta mediados de la semana y una posterior desmejora que dará paso a jornadas más frías.

De acuerdo con el meteorólogo Mario Bidegain, las temperaturas continuarán en aumento en Montevideo durante los primeros días de setiembre. El mayor registro se espera para el miércoles 2, cuando los termómetros podrían alcanzar los 20 °C o 21 °C.

Sin embargo, el escenario cambiará hacia el final de esa jornada. Bidegain prevé una desmejora del tiempo durante la última hora del miércoles, con lluvias que se extenderán durante el jueves 3.

El especialista estima que las precipitaciones dejarán entre 5 y 10 milímetros acumulados, aunque la situación será más inestable en algunas zonas del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para el jueves 3 de setiembre de 2026. Foto: Windy.

Más inestabilidad en el este y sureste

El este y sureste de Uruguay serán las regiones que presentarán las mayores condiciones de inestabilidad durante este período, por lo que allí las lluvias podrían tener mayor presencia.

Para Montevideo y el área metropolitana, el cambio más notorio llegará después del pasaje del sistema de precipitaciones, cuando las temperaturas comiencen a descender.

El frío vuelve para el fin de semana

Según la proyección de Bidegain, el descenso térmico será evidente hacia el sábado 5 y domingo 6 de setiembre.

Para esas jornadas se esperan temperaturas máximas de apenas 14 °C a 15 °C en Montevideo, bastante por debajo de los valores previstos para el miércoles.

De esta manera, la semana tendrá dos escenarios bien diferenciados: primero, un progresivo aumento de las temperaturas hasta alcanzar valores cercanos a los 21 °C; después, lluvias y un descenso térmico que se hará sentir especialmente durante el fin de semana.

Los pronósticos pueden presentar modificaciones a medida que se acerquen las fechas, por lo que será importante seguir las actualizaciones de Inumet y de los distintos modelos meteorológicos durante los próximos días.