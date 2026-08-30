Buscan voluntarios para cuidar caballos en Australia: alojamiento, comida e internet gratuito

Durante los últimos años, Australia ha surgido como uno de los destinos más elegidos por personas que buscan viajar y trabajar, o vivir una experiencia diferente en el exterior. En ese contexto, una propuesta publicada en un sitio online de voluntariado ofrece una posibilidad para trabajar en un campo australiano durante el 2027.

Según indica TN, se trata de una publicación en el sitio Worldpackers, que busca voluntarios para realizar labores en una granja en Inverell Shire Council, ubicada a más de 600 kilómetros de la ciudad de Sydney, Australia.

El cargo busca colaboración durante 32 horas semanales, con una jornada de descanso, y una extensión total del voluntariado que va desde las 4 semanas hasta un máximo de 12. A cambio, el puesto ofrece estadía dentro del complejo donde se realice la labor, dormitorio privado, lavandería, traslado al momento de la llegada, internet ilimitado y todas las comidas incluidas (desayuno, almuerzo y cena).

Qué tareas deben realizar los voluntarios en los campos de Australia

Las bases del llamado publicado en el sitio Worldpackers , indican que a lo largo de las más de 30 horas semanales que exige la labor se realizarán diversas tareas enfocadas en el cuidado de animales, la jardinería y la limpieza.

Según lo explicado por el anfitrión, la vida en las granjas de Inverell Shire Council gira alrededor de los caballos, advirtiendo que los participantes deberán cabalgar durante al menos dos horas por día.

Aunque aclara que no todas las tareas se desarrollarán dentro de la granja. La propuesta explica que se experimentará la vida australiana dentro de los matorrales, donde se pueden observar diversos aspectos de la flora y fauna local, como canguros, koalas, serpientes, entre otros.

Una decena de caballos alimentándose en un campo. Foto: Canva

Cuáles son los requisitos para ingresar al voluntariado en los campos de Australia

La propuesta aclara que existen tres requisitos mínimos para la participación del voluntariado. En primer lugar, exige que la persona se encuentre dentro de un rango entre 18 y 64 años al momento del voluntariado. A su vez, debe tener conocimientos básicos del idioma inglés, y debe tratarse de un voluntariado en solitario. La publicación indica que no se admitirán parejas o dúos para la realización de esta labor.

Además, se puntualiza que el ofrecimiento no incluye vuelos, seguros de viaje, traslados dentro del territorio o trámites de visa.

A eso se le suma una serie de reglas a cumplir dentro de la granja, incluyendo la no utilización de calzado dentro del hogar, la prohibición de fumar cigarrillos dentro de la casa, la responsabilidad para la compra de bebidas alcohólicas, y el respeto al horario de sueño, manteniendo el silencio después de las 22:00 horas, hasta las 07:00 del otro día.