Crearon ladrillos tipo Lego con toneladas de basura y ahora construyen casas resistentes en cinco días

La falta de vivienda y la contaminación ambiental son dos problemáticas urgentes a nivel mundial desde hace décadas. Frente a ello, un arquitecto y una ingeniera electrónica crearon un proyecto que se propone abordar ambos temas al mismo tiempo.

Oscar Andrés Méndez, arquitecto, e Isabel Cristina Gámez, ingeniera, fundaron la empresa Conceptos Plásticos en Bogotá, Colombia, en el año 2010.

El proyecto se centraba en el desarrollo de un sistema de construcción con ladrillos, realizados con materiales reciclados, que cuentan con un encastre que quienes lo han visto en persona lo comparen con el reconocido juego de bloques de plástico conocido como Lego.

Los bloques de estas construcciones están hechos en un 95% por recursos provenientes de bolsas de plástico, envases de comida, botellas de shampoo y otros residuos industriales.

Cómo se realiza el proceso de las casas de plástico

El proceso comienza con la recolección de la materia prima, que luego será derretida y moldeada para asimilar a la forma de un bloque tradicional. Según indican los responsables, estos bloques mantienen la forma y el peso de uno tradicional, ya que rondan los 3 kilogramos.

Lo que diferencia a esta forma de construcción de la tradicional es que no requiere del apartado húmedo, como el cemento o la mezcla, ya que las piezas encastran entre sí, haciendo que el armado se agilice.

Casas construidas por Conceptos Plásticos conceptosplasticos en Instagram

Cuánto demora el proceso de las casas de plástico

Dentro del proyecto, una vivienda típica posee dos habitaciones, baño, sala de estar, comedor y cocina. Su construcción prevé un tiempo aproximado de cinco días y el costo podría rondar entre los US$ 4.000 y US$ 7.000

Méndez, arquitecto y uno de los principales fundadores del proyecto, explica que el material es capaz de soportar terremotos y otros desastres naturales. Según indica, las viviendas pueden tener una vida útil de más de 200 años.

Casas construidas por Conceptos Plásticos conceptosplasticos en Instagram

La empresa ya construyó más de 50 casas y escuelas, junto a compañías privadas y ONG en diversas zonas del territorio colombiano.

En el año 2017, un representante de Unicef llamado Aboubacar Kampo, contactó a los responsables del proyecto por una problemática de tipo sanitaria en Costa de Marfil. Residuos plásticos acumulados en las calles, tapaban desagües, y favorecían la propagación de malaria en el territorio.

Además, muchas de las escuelas rurales de ese país estaban construidas con adobe, un material utilizado para construcción que es una mezcla de arcilla, arena, agua, y diversas fibras, las cuales se moldean en forma de ladrillo para luego dejar secar al sol.

A pesar de ser un material económico y ecológico, las lluvias deterioraban fuertemente las construcciones, haciendo que el proyecto solucione la carencia y escasez de aulas en aquel territorio.

En el año 2019, las estadísticas indicaban que, solo en Abidjan, se producían más de 280 toneladas por día y tan solo el 5% se reciclaba. El resto de los residuos terminaba en las calles de la ciudad. En ese contexto, el proyecto en conjunto con Unicef generó un plan para la creación de 500 salones de clases para más de 25.000 niños, construidos con materiales reciclables de la zona.