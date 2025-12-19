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Noticias de Sydney en El País Uruguay

Ahmed al Ahmed

Héroe de Sídney recibe recompensa millonaria por su valentía tras desarmar a terrorista en Bondi Beach

Santiago Magni
Vida Actual
19/12/2025, 16:07
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Por Santiago Magni
La Policía vigila el perímetro de la Iglesia Cristo Buen Pastor en Sídney después de que varias personas fueran apuñaladas.

La policía australiana afirmó que el ataque de un adolescente a una iglesia fue un "acto terrorista"

Agustina Pérez
Mundo
16/04/2024, 15:48
 · 
Por Agustina Pérez
Ataque a un párroco en una iglesia de Sídney.

Ataque a puñaladas en una iglesia de Sídney: un hombre arremetió contra el sacerdote y hay cuatro heridos

Federico Laitano
Mundo
15/04/2024, 10:24
 · 
Por Federico Laitano
Hombre mató a puñaladas a seis personas en centro comercial de Sídney

Hombre asesinó a puñaladas a seis personas en Sídney e hirió a otras ocho, entre ellas un bebé

Lorena Zeballos Báez
Mundo
13/04/2024, 11:40
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Por Lorena Zeballos Báez
Vista aérea del puerto de Sídney. Foto: Archivo El País

Impactante video: incendio y colapso de un edificio en la ciudad de Sídney

Agustín Zabala
Mundo
25/05/2023, 11:02
 · 
Por Agustín Zabala