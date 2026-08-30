El pronóstico para el lunes 31 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, lunes 31 de agosto de 2026, el clima en Uruguay tendrá condiciones variables, con abundante nubosidad, mejoras parciales y algunas lluvias aisladas; a nivel nacional, las temperaturas irán desde 7°C hasta 21°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas y viento del sureste de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche, el cielo pasará de cubierto a nuboso y tenderá a mejorar, aunque podrán mantenerse lluvias aisladas, con viento del sureste y sur de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas estarán entre 10°C y 20°C.

Para el noreste, se prevé una mañana cubierta, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones aisladas, acompañada por viento del este y sureste de 20 a 40 km/h. En la tarde y la noche, el cielo irá de cubierto a nuboso, persistirán las neblinas y continuarán las precipitaciones aisladas, con baja probabilidad de tormentas; el viento será del sureste de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas estarán entre 12°C y 19°C.

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones escasas y aisladas, mientras que el viento soplará del este de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde y la noche habrá disminución de la nubosidad y una mejora gradual, aunque con nieblas, neblinas y precipitaciones escasas y aisladas, junto a viento del sureste y este de 10 a 30 km/h. Las temperaturas estarán entre 9°C y 20°C.

En el centro-sur, el tiempo durante la mañana estará nuboso y cubierto, con neblinas y probables precipitaciones escasas y aisladas, además de viento del este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo pasará de cubierto a nuboso con mejora, aunque seguirán las nieblas, neblinas y precipitaciones escasas y aisladas, con viento del este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas estarán entre 7°C y 21°C.

En el este, la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, con viento del este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche, el cielo irá de cubierto a nuboso y mejorará, aunque se mantendrán nieblas, neblinas y precipitaciones escasas y aisladas, con viento del sureste y este de 20 a 40 km/h. Las temperaturas estarán entre 7°C y 19°C.

Día soleado con nubes en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País

Pronóstico para Punta del Este y Montevideo

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con viento del noreste de 10 a 30 km/h. Para la tarde y la noche, el panorama seguirá con abundante nubosidad, pasando de cubierto a nuboso, y el viento rotará al este con intensidad de 10 a 30 km/h. Las temperaturas estarán entre 10°C y 14°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, el pronóstico marca una mañana nubosa y cubierta, con neblinas y viento del noreste de 10 a 30 km/h. En la tarde y la noche, el cielo se mantendrá entre cubierto y nuboso, con viento del este de 10 a 30 km/h. Las temperaturas estarán entre 9°C y 17°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.