Primero 22° y luego un giro brusco desde el jueves en Uruguay: lluvias y baja temperatura por un frente frío

Las jornadas agradables en Uruguay seguirán hasta el miércoles porque luego llegará un frente frío que provocará lluvias y un marcado descenso de temperaturas. El meteorólogo Mario Bidegain dijo a El País que el fenómeno del jueves no provocará fuertes inclemencias sino que lo más importante será el "cambio en el estado del tiempo" porque se iniciará el camino hacia un fin de semana muy frío.

Según explicó, para este miércoles se espera una temperatura máxima en Montevideo cercana a los 16° o 17°, un poco menor a la registrada este lunes porque hay "nubosidad por el pasaje de un frente frío muy débil". Al no despejarse, no aparece el sol radiante que calienta como sí ocurrió el lunes. Sin embargo, el miércoles volverán las altas temperaturas: será una jornada de "tiempo muy bueno y máximas que van a llegar a 22° o 23°".

"Lo más importante del jueves es el cambio en el estado del tiempo por un frente frío desde la madrugada con lluvias escasas, entre 5 y 10 milímetros en Montevideo, fundamentalmente hasta las primeras horas, el resto del día comienza a mejorar", señaló.

De todas formas, habrá un "descenso importante de temperaturas que se va a extender paulatinamente hasta el domingo". El jueves estará un poco más frío que el miércoles, el viernes más que el jueves, y así sucesivamente.

Según el pronóstico de Bidegain, para el jueves se esperan 17° o 18°, para el viernes 15°, para el sábado 12° y para el domingo, el día más frío de la semana, 10° u 11°. También caerán las temperaturas mínimas, que el fin de semana se ubicarán en 6°. De todas formas, el especialista indicó que a partir del viernes habrá "buena presencia de sol".

Para el meteorólogo, no es posible descartar algún otro pulso de aire frío de aquí a la finalización del invierno, pero "las temperaturas ya no son del mismo calibre" que en junio, julio y agosto, cuando se registraron "máximas por debajo de los 10°".

El pronóstico del tiempo de Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para Montevideo y el área metropolitana 9° de mínima y 17° de máxima este martes, con nieblas y neblinas en la mañana y cielo un poco más despejado en la tarde, aunque con períodos de nubosidad.

Para el miércoles se anuncian 7° y 22°, con períodos de cielo nuboso y cubierto. El jueves la mínima será de 10° pero la máxima de 16°, mostrando ya una primera caída; habrá precipitaciones y tormentas aisladas en la mañana y solo precipitaciones aisladas en la tarde.

El viernes la temperatura oscilará entre 8° y 14°, con períodos de nubosidad, el sábado entre 6° y 12°, y el domingo entre 6° y 11°.