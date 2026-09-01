El pronóstico para el miércoles 2 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, miércoles 2 de septiembre de 2026, el clima en Uruguay tendrá una jornada con nubosidad variable, presencia de nieblas y neblinas en varias zonas y un rango térmico nacional que irá de 5°C a 23°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana con cielo algo nuboso y lapsos de nubosidad, acompañada por nieblas y neblinas, con vientos del NE y N de 10-30 km/h. Para la tarde/noche, el cielo irá de claro a algo nuboso con períodos nubosos, y el viento continuará del NE y N de 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h; mínima de 8°C y máxima de 22°C.

Para el noreste, la mañana tendrá cielo algo nuboso con momentos de mayor nubosidad y presencia de nieblas y neblinas, mientras los vientos soplarán del NE y N de 10-30 km/h. En la tarde/noche, el panorama será de claro a algo nuboso con períodos nubosos y algunas neblinas, con viento del sector N de 10-30 km/h; mínima de 6°C y máxima de 21°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo algo nuboso a nuboso, períodos de cubierto y nieblas y neblinas, con vientos del NE al NW de 20-30 km/h. Hacia la tarde/noche predominará el cielo nuboso con intervalos de cubierto y el tiempo desmejorará hacia la noche, con viento del NW de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras; mínima de 7°C y máxima de 23°C.

En el centro-sur, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, y vientos del NE al NW de 20-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Durante la tarde/noche continuará el cielo nuboso con lapsos de cubierto, acompañado por viento del NW de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras; mínima de 5°C y máxima de 22°C.

Niebla en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

Este y área metropolitana

En el este, el inicio del día será nuboso, con nieblas y neblinas, y vientos variables de 0-10 km/h que rotarán al sector N de 10-30 km/h. Para la tarde/noche se prevé cielo nuboso con períodos de cubierto y neblinas, con viento del sector N de 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h; mínima de 5°C y máxima de 20°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, con vientos variables de 0-10 km/h que pasarán al NE de 10-30 km/h. En la tarde/noche seguirá el cielo nuboso con lapsos de cubierto, mientras el viento soplará del N al NW de 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h; mínima de 8°C y máxima de 17°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana estará nubosa con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, y vientos del NE al NW de 20-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Para la tarde/noche se mantendrá el cielo nuboso con intervalos de cubierto, acompañado por viento del NW de 20-30 km/h y rachas de 40-50 km/h; mínima de 7°C y máxima de 22°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.