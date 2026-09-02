El pronóstico para el jueves 3 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, jueves 3 de setiembre de 2026, Uruguay tendrá una jornada inestable, con nubosidad en aumento en varias zonas y un rango térmico nacional que irá de 7°C a 24°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana tendrá aumento de nubosidad, con probables precipitaciones y tormentas, mientras el viento soplará del norte y rotará al oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche predominará el cielo nuboso a cubierto, con períodos de menor nubosidad y mejora gradual, aunque continuarán las precipitaciones y tormentas aisladas, con viento del suroeste al sur y sureste de 10 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas serán de mínima 10°C y máxima 24°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con nubosidad en aumento, probables precipitaciones y tormentas, y viento del noroeste al oeste y suroeste de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde/noche el cielo estará nuboso a cubierto, con mejora progresiva y neblinas, manteniéndose las precipitaciones y tormentas aisladas, acompañado por viento del oeste al suroeste y sur de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas serán de mínima 9°C y máxima 22°C.

En el suroeste, la mañana se presentará con cielo cubierto o muy nuboso, neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y tormentas aisladas; el viento irá del noroeste hacia el sector sur entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. En la tarde/noche habrá nubosidad variable, con intervalos cubiertos y tendencia a mejorar, aunque todavía podrán registrarse precipitaciones y tormentas aisladas, con viento del suroeste y sur de 10 a 30 km/h. Las temperaturas serán de mínima 11°C y máxima 19°C.

En el centro-sur, el clima comenzará con abundante nubosidad, neblinas y bancos de niebla, junto con precipitaciones y tormentas aisladas; los vientos soplarán del noroeste al oeste y suroeste entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Hacia la tarde/noche se alternarán claros y nubes, con períodos cubiertos, neblinas y persistencia de precipitaciones y tormentas aisladas, mientras el viento será del suroeste de 10 a 30 km/h. Las temperaturas serán de mínima 8°C y máxima 18°C.

Tormenta sobre Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y tormentas aisladas; el viento será del sector oeste de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Para la tarde/noche continuará la nubosidad abundante, con períodos de algo nuboso, mejora gradual y neblinas, aunque seguirán las precipitaciones y tormentas aisladas, con viento del suroeste y oeste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas serán de mínima 7°C y máxima 18°C.

En Punta del Este, la mañana estará dominada por cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, y viento del sector oeste de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. En la tarde/noche se mantendrá la nubosidad, con algunos períodos menos cubiertos, mejora paulatina y neblinas, además de precipitaciones aisladas, mientras el viento soplará del oeste al suroeste entre 20 y 45 km/h. Las temperaturas serán de mínima 11°C y máxima 15°C.

En Montevideo y área metropolitana, el pronóstico marca una mañana con cielo nuboso a cubierto, neblinas y bancos de niebla, junto con precipitaciones y tormentas aisladas; el viento será del noroeste al oeste de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde/noche seguirá el cielo mayormente nuboso, con períodos de menor nubosidad y mejora, aunque podrán darse precipitaciones aisladas, con viento del sector sur de 10 a 30 km/h. Las temperaturas serán de mínima 10°C y máxima 16°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.