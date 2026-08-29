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El País Ovación Selección

El Tata Álvaro González se suma a la estructura de las selecciones juveniles de Uruguay: el rol que desempeñará

El exfubtolista de 41 años fue anunciado este sábado por la Asociación Uruguaya de Fútbol y compartirá el proyecto con varios jugadores de una recordada generación.

El País
El País
29/08/2026, 15:55
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Álvaro "Tata" González en su pasaje como director técnico de Old Christians.
Álvaro "Tata" González en su pasaje como director técnico de Old Christians.
Foto: Archivo El País.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer públicamente el nuevo rol que ocupará Álvaro "Tata" González en la estructura de las selecciones juveniles que vienen teniendo importantes novedades en este último tiempo para encarar un nuevo proyecto con varios frentes y objetivos.

El exfutbolista de la Celeste que ya es entrenador recibido y tiene 41 años, se sumará a la selección Sub 15 de Uruguay para ser el ayudante técnico de Gustavo Bueno, quien asumió hace pocas semanas como nuevo DT del combinado.

"Álvaro González se suma a la estructura de juveniles, será ayudante técnico de la 𝘀𝘂𝗯-𝟭𝟱", publicó en sus redes la cuenta oficial de la selección de Uruguay.

Noticia en desarrollo.

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