El Tata Álvaro González se suma a la estructura de las selecciones juveniles de Uruguay: el rol que desempeñará

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer públicamente el nuevo rol que ocupará Álvaro "Tata" González en la estructura de las selecciones juveniles que vienen teniendo importantes novedades en este último tiempo para encarar un nuevo proyecto con varios frentes y objetivos.

El exfutbolista de la Celeste que ya es entrenador recibido y tiene 41 años, se sumará a la selección Sub 15 de Uruguay para ser el ayudante técnico de Gustavo Bueno, quien asumió hace pocas semanas como nuevo DT del combinado.

"Álvaro González se suma a la estructura de juveniles, será ayudante técnico de la 𝘀𝘂𝗯-𝟭𝟱", publicó en sus redes la cuenta oficial de la selección de Uruguay.

Álvaro González se suma a la estructura de juveniles, será ayudante técnico de la 𝘀𝘂𝗯-𝟭𝟱 🆕 pic.twitter.com/KnTie8Vo9K — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 29, 2026

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