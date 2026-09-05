Caja de Profesionales evalúa un paro de su directorio y tilda de "inconstitucional" la derogación del timbre médico

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), Andrés Pérez, consideró que la derogación por parte del gobierno del timbre médico de $ 170 es "inconstitucional" y que se llevó a cabo en forma unilateral. Por ese motivo y de forma administrativa, la Cjppu recurrió la derogación del Poder Ejecutivo y también evalúa adoptar otras medidas como el paro de sus directores electos.

En diálogo con El País, Pérez dijo que el argumento del gobierno de que el timbre médico perjudicaría a los sectores más necesitados, no está fundamentado. "Les hemos preguntado de dónde sacan esa conclusión, pero no realizaron ningún estudio sobre cuántas personas serían alcanzadas, no muestran datos”, cuestionó.

El presidente de la Cjppu ha venido reclamando que el Poder Ejecutivo no informa de sus resoluciones al directorio de la paraestatal, o que las toma sin tener en cuenta sus propuestas ni estudios que las respalden. En ese marco, apeló a que se reactive el diálogo para llegar a soluciones, así como el gobierno ha hecho con la Caja Bancaria y afirmó que, en la última reunión del directorio, se manejaron opciones de medidas ante las negativas reiteradas por parte del Ejecutivo.

Entre ellas, la Caja prevé presentar el caso ante el Tribunal de la Contencioso Administrativo (TCA) y, según Pérez, continuarán reclamando contra lo que entienden que son “arbitrariedades” y un trato desigual entre las paraestatales por parte del Poder Ejecutivo. Además, agregó que están "dispuestos a conversar” para llegar a una salida de la crisis de la caja.

Los directores del organismo (a excepción de los dos representantes del Ejecutivo en la Comisión de Expertos) entienden que el "rechazo" del gobierno a sus propuestas tiene que ver con que, a su entender, busca que las funciones de la paraestatal pasen al Banco de Previsión Social (BPS). De acuerdo con las autoridades de la Cjppu "parecería existir una voluntad de que la Caja de Profesionales cierre".

Fachada de la Caja de Profesionales. Foto: Estefanía Leal

En ese sentido, Pérez sostuvo que, incluso las resoluciones en las que hubo consenso en el directorio —esto es, incluyendo a los directores que representan al Poder Ejecutivo— no han sido ejecutadas.

“Nuestra propuesta del timbre sustituía el aporte de Rentas Generales y no perjudicaba a ningún sector de la población”, defendió Pérez. Asimismo, realizó un paralelismo entre la situación de la Caja de Profesionales con la de la Caja Bancaria: “La garantía que tiene la Bancaria son los US$ 200 millones por año de la contribución que recibe de los bancos. En cambio, la Caja de Profesionales cobra US$ 200 millones de timbres y tasas, y rechazan nuestras propuestas”, criticó.

Si el gobierno “sigue bloqueando nuestras decisiones sin datos que respalden" ese proceder, la Cjppu tomará otras medidas que aún no adelantó, pero entre las que se encuentra el paro de su directorio.

Otras consideraciones

La Caja Bancaria es otra entidad del sistema previsional que presenta déficit financiero, aunque de menor gravedad que la Caja Profesional, en la medida en que las posibles soluciones están trazadas. El déficit de la Caja Bancaria proyectado para este año asciende a unos US$ 85 milllones, y desde la ley de 2023 a la fecha, acumula un déficit de unos US$ 190 millones, según datos de la entidad.

No obstante, esta paraestatal, a diferencia de la Caja de Profesionales, ha encontrado salidas, junto a las autoridades de gobierno, incluyendo la colocación de títulos de deuda mediante la emisión de Obligaciones Negociables por 317,5 millones de unidades indexadas (UI), unos US$ 52,4 millones, a fines de agosto. La demanda fue prácticamente el triple.

Días atrás, el presidente de la Caja Bancaria, Pablo Andrade, declaró a El País que los resultados le alcanzan a la entidad para cubrir su déficit de este año y parte de 2027, y adelantó que harán otra emisión de obligaciones negociables hacia finales de 2026.

Martín Vallcorba en Comisión de Hacienda. Foto: Leonardo Mainé.

Considerando las soluciones a las que ha ido llegando la Caja Bancaria, Pérez señaló que el gobierno no ha actuado de forma equivalente con las propuestas de la Cjppu.

"No queremos un trato desigual, la Caja Bancaria ha tenido más apoyos que la Caja Profesional y también más aportes marginales. A nosotros no nos dejan ni siquiera ingresar a los nuevos profesionales que van a hacerlo al BPS", afirmó.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) discrepa con esa visión, al proyectar que la Caja de Profesionales dará superávit en 2026. Según el subsecretario de la cartera, Martín Vallcorba, hubo ingresos por US$ 13 millones superiores a lo previsto originalmente por el Ejecutivo, fundamentalmente por el aumento en la tasa de activos y la contribución de pasivos. Esto, sumado al aporte de Rentas Generales (US$ 70 millones anuales) y otros ingresos, lleva al MEF a hablar de “un leve superávit” en 2026.

La ley aprobada en 2025 estableció, efectivamente, un aumento en la tasa de aportación para los profesionales activos (que podría llegar a 22,5% para 2028) y una nueva contribución pecuniaria para los pasivos (de 2% al 5%), dependiendo en ambos casos del nivel de ingresos.

La Cjppu discrepa con los cálculos del MEF y, si bien el diálogo entre las partes no está formalmente trancado, sí se ha enfriado de momento.