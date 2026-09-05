El error en el presupuesto familiar que confunde un gasto con la inversión de mayor rendimiento

Todos los meses, cuando armamos el presupuesto familiar, separamos las partidas casi por reflejo: alquiler, comida, transporte y, en una columna aparte, algo que solemos llamar “gastos de salud”. Ahí entra el gimnasio, las vitaminas que el médico recomendó o el control anual con el dentista.

La novedad que vamos a desarrollar en este Finanzas de Bolsillo es que, si aplicamos la misma lógica que usamos para evaluar un plazo fijo o un fondo común de inversión, esa columna está mal etiquetada.

Un gasto es una erogación que no vuelve, que se consume y desaparece. Una inversión, en cambio, es un desembolso presente que genera un retorno futuro, ya sea en forma de ingresos, de ahorro, de costos o de protección de un activo. Y el cuerpo, con todo lo que produce a lo largo de una vida laboral, es el activo más valioso que tiene cualquier ahorrista, mucho antes que cualquier cartera de acciones o bonos.

La confusión entre gasto e inversión en salud tiene un costo concreto: lleva a posponer o directamente descartar erogaciones que, medidas en el tiempo, terminan siendo mucho más baratas que la alternativa de no hacerlas.

¿Por qué conviene mirar la salud con la misma regla de tres que usamos para el resto del patrimonio? La cuota mensual de un gimnasio, o directamente el tiempo destinado a entrenar, reduce con el correr de los años el riesgo de hipertensión, diabetes y enfermedad cardiovascular, tres de las causas de gasto médico crónico más altas en la adultez.

El desembolso de hoy compite, en términos de retorno, con cualquier tratamiento de esas patologías dentro de veinte años. La vitamina D, la vitamina B12 o el hierro, cuando un análisis de sangre confirma un déficit, son una corrección de un desequilibrio que, no tratado, deriva en fatiga crónica, pérdida de densidad ósea o anemia, cuadros que sí generan consultas, estudios y tratamientos costosos.

Un análisis de rutina o cualquier otro estudio médico cuestan, en general, una fracción mínima de lo que cuesta tratar la misma enfermedad detectada en una etapa avanzada.

Pareja ahorrando dinero. Foto: Canva

La medicina preventiva tiene un retorno económico que, en algunos casos, duplica la inversión inicial, aunque conviene tomar esa cifra con cautela porque varía mucho según la patología y el sistema de salud analizado.

Una limpieza semestral de higiene bucal y un control a tiempo cuestan sensiblemente menos que una endodoncia, un implante o una extracción compleja, y evitan además el ausentismo laboral asociado a un dolor dental no tratado. Sostener un espacio terapéutico de salud mental tiene un costo mensual concreto, pero previene licencias prolongadas, cuadros de burnout (agotamiento laboral crónico) y decisiones financieras impulsivas tomadas bajo estrés, que en conjunto pesan mucho más sobre el ingreso futuro que la sesión semanal.

Otros ejemplos

Suena menor, pero un mal descanso sostenido durante años deriva en contracturas, migrañas y consultas de kinesiología recurrentes. Renovar el equipo de descanso cada ocho o diez años es una inversión pequeña frente al costo acumulado de tratar un dolor crónico de espalda.

Elegir alimentos frescos y orgánicos por sobre ultraprocesados suele costar más en el supermercado, pero reduce con los años la probabilidad de obesidad, diabetes e hipertensión, que hoy explican buena parte del gasto en medicamentos.

El seguro de vida y de invalidez protege el ingreso futuro de la familia ante la pérdida de la capacidad de trabajar, que es, en rigor, el activo financiero más importante de cualquier persona en edad laboral. Es la contracara defensiva de la misma lógica que lleva a diversificar una cartera.

Dedicar una hora del día a caminar en un espacio verde tiene un costo que casi nadie contabiliza: es el lucro cesante, es decir, el ingreso que esa misma hora podría haber generado si se hubiera destinado a trabajar, facturar o gestionar la cartera.

Vista así, la caminata parece una pérdida. Pero ese ingreso resignado hoy compra una reserva de salud que sostiene la capacidad de generar ingresos durante muchos más años de los que esa hora, convertida en trabajo, hubiera aportado en el corto plazo.

Billetes de pesos uruguayos ahorrados en la tarifa eléctrica. Foto: Archivo El País/Canva.

Hay una ecuación que todo inversor conoce, aunque pocas veces la aplique al cuerpo: tiempo es dinero.

Se suele usar para justificar la delegación de tareas o la automatización de procesos, pero funciona igual de bien en sentido inverso.

Si el tiempo puede convertirse en dinero, el dinero también puede convertirse en tiempo, y eso es exactamente lo que hace una inversión bien pensada en salud: compra años de vida productiva, reduce la probabilidad de una enfermedad que interrumpa el flujo de ingresos y extiende la ventana durante la cual el capital humano de una persona sigue generando valor.

Ahí aparece el paralelo con la inversión aspiracional por excelencia, que es la generación de ingresos pasivos. Cuando alguien arma una cartera de bonos, compra un fondo que reparte rentas o adquiere un inmueble para alquilar, busca que el dinero trabaje sin depender de su esfuerzo diario.

Invertir en salud persigue un objetivo simétrico desde el otro extremo: en lugar de que el capital genere ingresos, genera tiempo, y ese tiempo es el insumo que permite seguir generando ingresos activos y disfrutar, además, de los pasivos.

Una cartera de ingresos pasivos sin años de vida saludable para disfrutarla pierde buena parte de su sentido, y una vida larga sin ningún respaldo financiero muy difícilmente pueda disfrutarse a pleno.

La recomendación práctica es incorporar la salud al mismo ejercicio de planificación que ya se aplica al resto del patrimonio, con su presupuesto, su seguimiento y su lógica de retorno.

Analizar cada erogación de salud preguntándose qué costo futuro evita es el primer paso para dejar de verla como una pérdida mensual y empezar a tratarla como lo que, bien entendida, siempre fue: la inversión de mayor rendimiento disponible para cualquier ahorrista.

La Nación/ GDA